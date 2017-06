Der Wiener Rentenmarkt hat am Dienstag im späten Handel seine Verluste vom Vormittag noch weiter ausgebaut. In allen beobachteten Laufzeitbereichen kam es zu weiteren Kursverlusten.Die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) wird am kommenden Dienstag zwei Bundesanleihen um insgesamt 1,265 Mrd. Euro aufstocken. ...

