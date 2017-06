Zürich (ots) - Die Webseite von Erdgas/Biogas wurde inhaltlich und

konzeptionell vollständig überarbeitet und präsentiert sich mit einem

neuen Webdesign. Auf erdgas.ch sind mit wenigen Klicks umfassende

Informationen über den umwelt- und klimaschonenden Energieträger

finden, der zum Heizen, Fahren, für die dezentrale Stromproduktion

und in der Industrie als Prozessenergie zum Einsatz kommt.



Ob Desktopcomputer, Tablet oder Smartphone - die neue Webseite

passt sich dem benutzten Gerät an. Damit folgt erdgas.ch dem Trend,

dass das Internet zunehmend mobil genutzt wird. Besucherinnen und

Besucher finden auf der dreisprachigen Webseite (Deutsch,

Französisch, Italienisch) ein umfassendes Informationsangebot über

den drittwichtigsten Energieträger der Schweiz und gelangen dank

einer anwenderfreundlichen Navigation direkt ans Ziel. Interessierte

Gaskunden finden einfach und schnell das lokale

Versorgungsunternehmen, das sie mit Erdgas und Biogas beliefert. Dank

einer neuartigen Suchfunktion lassen sich Themen ohne Umwege finden

und für Fragen steht auf allen Seiten ein Kontaktformular zu

Verfügung.



Alles zum Thema Heizen



Heizsysteme, die mit Erdgas/Biogas betrieben werden können, sind

auf der neuen Webseite verständlich dargestellt, unter anderem mit

animierten Grafiken. Es wird gezeigt, wie sich Gasheizungen mit

erneuerbaren Energien kombinieren lassen oder wie eine Gaswärmepumpe

funktioniert. Dass Gas nicht nur zum Heizen, sondern auch für die

Stromerzeugung im eigenen Haus genutzt werden kann

(Wärme-Kraft-Kopplung), wird auf erdgas.ch illustrativ dargestellt.

Zu jedem Heizsystem sind Referenzobjekte, Faktenblätter und

Gerätelieferanten angefügt. Auch wer ein stimmungsvolles Gas-Cheminée

sucht, findet auf der neuen Webseite Informationen.



Umweltschonend fahren mit Erdgas/Biogas



Ein umfassendes Informationsangebot bietet erdgas.ch auch zum

Thema Mobilität. Hier sind alle Fahrzeuge aufgeführt, die mit

Erdgas/Biogas angetrieben werden: Personenwagen, Nutzfahrzeuge sowie

Lastwagen und Busse. Ein integrierter Treibstoffrechner macht

deutlich, welche Einsparungen mit Erdgas/Biogas gegenüber Benzin und

Diesel erzielt werden können. Zudem lassen sich mit einer neu

entwickelten Applikation einfach und schnell die Gastankstellen

finden. Angeboten wird auch eine Tankstellen-App zum Herunterladen.



Wissensplattform zum Thema Gas



In einer neu geschaffenen Wissensplattform finden Interessierte

weiterführende Informationen rund um Erdgas und Biogas. Mit Grafiken

und Videos werden beispielsweise Verfahren erläutert wie

Power-to-Gas, mit dem überschüssiger erneuerbarer Strom in Gas

umgewandelt und im Netz gespeichert werden kann. Wer wissen will,

welchen Beitrag Gas für die Energieversorgung von morgen leisten

kann, findet umfassende Antworten auf erdgas.ch. Auf der neuen

Webseite stehen vielfältige Publikationen, Fotos und Grafiken zur

Verfügung, die kostenlos heruntergeladen werden können.



Verband der Schweizerischen Gasindustrie VSG

Kontakt:

Thomas Hegglin, Mediensprecher VSG, 044 288 32 62, Hegglin@erdgas.ch