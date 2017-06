Frankfurt - Schwächere Konjunkturdaten aus den USA - die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter lagen im Mai unter den Erwartungen - belasteten gestern Nachmittag die Metallpreise, die daraufhin ihre Aufwärtsbewegung stoppten, so die Analysten der Commerzbank.Heute Morgen würden sie wieder moderat zulegen. Ähnlich wie bei Nickel habe China im Mai auch noch viel Zinkerz bzw. -konzentrat importiert. Daten der Zollbehörde zufolge hätten sich die Einfuhren hiervon auf 218 Tsd. Tonnen belaufen und seien damit fast doppelt so hoch wie im Vorjahr gewesen. Dies spreche für eine noch gute Verfügbarkeit von Zinkkonzentrat am Weltmarkt. Dies könnte sich allerdings ändern, denn es seien bislang nicht alle vorherigen Produktionskürzungen wieder wettgemacht worden.

