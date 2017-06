Frankfurt - Brentöl geriet gestern Nachmittag zwar kurzzeitig unter Druck, schaffte es aber schnell wieder über 46 USD je Barrel zu klettern und notiert damit am Morgen immerhin 4% höher als im Tief am letzten Mittwoch, so die Analysten der Commerzbank.Die "Robustheit" erkläre sich wohl auch damit, dass bereits viele spekulative Anleger die Seite gewechselt hätten. Die Analysten hätten gestern schon den hohen Abbau der Netto-Long-Positionen bei WTI an der NYMEX erwähnt. Und wie erwartet hätten in der vergangenen Woche die kurzfristigen Finanzanleger auch bei Brent an der ICE ihre Netto-Long-Positionen stark zurückgefahren: Die Netto-Long-Positionen seien um weitere 50 Tsd. Kontrakte abgebaut worden. Sie seien damit nicht mal mehr halb so hoch wie im Rekordhoch Mitte Februar bzw. so niedrig wie zuletzt vor anderthalb Jahren. Maßgeblich hierfür seien die auf ein neues Rekordhoch gestiegenen Short-Positionen. Sie hätten sich seit Jahresbeginn mehr als vervierfacht. Sei die Bereinigung damit durch?

