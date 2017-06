Das Fest der Feste ist das Oktoberfest in München. Was dieses Fest beziehungsweise der Bierpreis mit Gold zu tun hat? Betrachtet man den Bierpreis im Verhältnis zum Goldpreis, so wird Gold seiner Funktion als Werterhaltungsvehikel absolut gerecht. Ob die alte D-Mark, Euro oder US-Dollar, alle Papierwährungen haben da keine Chance.Durchschnittlich bekam ...

Den vollständigen Artikel lesen ...