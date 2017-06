In dieser Woche will der Bundestag das Facebook-Gesetz beschließen - zum Gefallen der Verleger. Deren Credo: Mehr Regulierung ist notwendig. Wie die aussehen kann, erklärte Gruner und Jahr-Chefin Julia Jäkel in Berlin.

Die beiden Männer könnten direkt miteinander sprechen, sie sitzen schließlich nur zwei Meter auseinander. Doch Patrick Walker, der für Facebook die Medien-Kooperationen in Europa verantwortet, versteht Heiko Maas nicht. Der Bundesjustizminister ist am Dienstagmittag in die Berliner Kalkscheune gekommen, um über sein Facebook-Gesetz zu diskutieren - auf Deutsch. Walker hört zu, tippt gelegentlich etwas auf seinem Smartphone, zeigt sich interessiert. Er spricht Englisch, Arabisch, Französisch, sogar Japanisch. Deutsch aber beherrscht er nicht, ein Übersetzer für ihn fehlt.

So ging das fast zwei Jahre lang zwischen Maas und Facebook. Man hat sich getroffen, miteinander diskutiert - verstanden hat man sich aber nie, selbst wenn beide Seiten dieselbe Sprache sprachen. Maas war enttäuscht, dass Facebook im Kampf gegen Falschmeldungen, Hetze und Propaganda nicht lieferte - trotz vieler Willenserklärungen. Der Saarländer wollte nicht länger warten und legte das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz NetzDG, vor. Das soll dafür sorgen, dass geltendes Recht in sozialen Netzwerk angewendet wird. Andernfalls drohen den Plattformbetreibern wie Facebook oder YouTube empfindliche Geldstrafen bis zu 50 Millionen Euro.

Julia Jäkel, Verlagschefin von Gruner und Jahr, lud am Dienstag zu einem "Journalismusdialog" zum Thema "Die Rolle von Journalismus in Zeiten von Fake News und alternativen Fakten" ein - gemeinsam mit dem Spiegel Verlag, Zeit Verlag und Media Group Medweth.

Jäkel fordert eine langfristige Debatte über die Macht der großen Plattformen. "Facebook hat Großes geleistet", ...

