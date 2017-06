Bankchef Carlo Messina geht als Sieger aus dem Deal zwischen EU-Kommission, EZB und italienischer Regierung um die Abwicklung der beiden Veneto-Banken hervor. Doch er muss sich auch mit Vorwürfen auseinandersetzen.

"Ohne unser Angebot hätte es einen Run auf die Schalter der beiden Banken im Veneto gegeben, mit einem Dominoeffekt für die anderen Institute", sagt Intesa-CEO Carlo Messina am Tag nach der Abwicklungslösung für die beiden Kriseninstitute Banca Populare di Vicenza und Veneto Banca. Eine Lösung, die nicht nur außerhalb Italiens kritisiert wird. Von "Hilfe" zu sprechen, wo es doch um Staatsgelder gehe, habe ebenso einen höhnischen Beiklang wie das Wort "Rettung" für die Aktion der Großbank aus Turin, meint ein Kommentator in Rom, der von eindrucksvollen Fehlern und Verspätungen in Rom, Frankfurt und Brüssel spricht. Diskutiert wird auch die Frage, ob die beiden Banken mit einem Marktanteil von nicht einmal zwei Prozent tatsächlich gefährdend für das System seien.

Erst nach wochenlangem Hin und Her hatte es eine Einigung über die beiden Krisenbanken gegeben - anders als in Spanien, wo die Übernahme der Banco Popluar durch Santander innerhalb eines Wochenendes funktioniert hatte. Immer wieder verlautete Wirtschafts- und Finanzminister Pier Carlo Padoan, eine Lösung stehe unmittelbar bevor. Doch es hakte im Zusammenspiel mit Brüssel und der EZB.

Als die Europäische Zentralbank am Freitag nach Börsenschluss schließlich mitteilte, dass die beiden Banken nicht überlebensfähig seien, musste die Regierung handeln. Sie beschloss am Sonntag in Übereinstimmung mit der EU-Kommission - gerade noch ...

