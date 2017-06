BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Osteuropas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag mehrheitlich im Plus geschlossen. Lediglich die ungarische Börse gab moderat nach.

In Moskau stieg der russische RTS-Interfax-Index um 1,10 Prozent auf 1003,79 Punkte.

In Budapest beendete der ungarische Leitindex BUX den Handel mit minus 0,26 Prozent auf 35 645,77 Punkte. Belastet wurde der BUX vor allem von den Verlusten der schwer gewichteten MOL . Die Aktien des Ölkonzerns verloren 1,99 Prozent auf 21 370 Forint. Unter den anderen BUX-Schwergewichten ermäßigten sich Magyar Telekom um 0,21 Prozent auf 472 Forint. OTP Bank kletterten um 0,33 Prozent auf 9285 Forint aufwärts. Aktien des Pharmakonzerns Gedeon Richter legten um 0,86 Prozent auf 7136 Forint zu.

In Warschauer ging es für den polnischen WIG-30 um 0,53 Prozent hoch auf 2715,37 Punkte. Der breiter gefasste WIG gewann 0,35 Prozent auf 61 915,09 Punkte. Sehr fest zeigten sich die Aktien des Bekleidungsherstellers LPP und gewannen 3,98 Prozent. Gesucht waren auch Titel des Energieunternehmens PGE und stiegen um 3,17 Prozent auf 12,68 Zloty. Die mit Abstand größten Verlierer im WIG-30 waren PKN Orlen. Die Aktien des Ölkonzerns verloren bei größeren Umsätzen 2,99 Prozent auf 113,50 Zloty.

In Prag schloss der tschechische Leitindex PX 0,48 Prozent höher bei 976,00 Punkten. Gesucht waren Aktien des Stromerzeugers CEZ , die um 1,25 Prozent auf 404,00 Kronen zulegten. Größere Gewinne verbuchten auch Fortuna (plus 5,26 Prozent auf 135,00 Kronen) und Pegas Nonwovens (plus 2,42 Prozent auf 937,00 Kronen). Die Papiere von O2 C.R. verloren hingegen 1,26 Prozent auf 281,80 Kronen./mik/APA/edh

ISIN RU000A0JPEB3 XC0009698371 XC0009655090 PL9999999375

