Frankfurt am Main (ots) - Noch vor wenigen Jahren war das Thema Mietbürgschaft auf Seiten der Vermieter oftmals mit dem Thema "fragliche Bonität" auf Seiten der Mieter verbunden. Noch heute werden Kautionsleistungen für Wohnraum oftmals noch in Form einer Bareinlage geleistet. Doch immer mehr Anbieter platzieren sich auf dem Markt der Kautionsversicherung. Durch steigenden Wettbewerb sinken die Preise und die Kautionsversicherung wird zu einer echten Alternative mit Mehrwert für beide Mietvertragsparteien.



Bonitätsprüfung der Mieter durch die Versicherungsunternehmen



Im Rahmen eines Abschlusses einer Kautionsversicherung werden Mieter als Versicherungsnehmer grundsätzlich durch die Versicherungsgesellschaften auf Bonität geprüft. Somit haben Vermieter den Vorteil, dass die Bonitätsprüfung nicht mehr auf eigene Kosten durchgeführt werden muss.



Vorteile einer Bürgschaftsversicherung für Mieter



In Zeiten steigender Mieten steigt mithin auch die Summe der Kautionshöhe regelmäßig mit. Zahlt der Vorvermieter die Kaution nicht sofort zurück, beispielsweise weil noch eine Nebenkostenabrechnung aussteht, dann müssen Mieter eine Lösung zur Zwischenfinanzierung der neuen Kaution finden. Eine Kautionsversicherung löst das Problem der Kapitalbindung und schafft so Vorteile bei der Liquidität der Mieter.



Anbieter von Mietkautionsversicherungen vergleichen lohnt sich Grundsätzlich sind zwar die Kosten einer Bürgschaftsversicherung im Vergleich zu der herkömmlichen Barkaution sehr überschaubar. Da jedoch immer mehr Anbieter in den Markt drängen, variieren die Kosten zwischen ca. 3,5% und 5,25 %. Ferner veranschlagen teilweise Anbieter auch einmalige Abschlussgebühren etc. Vergleichen und ein Plan wie lange der Mieter ein Objekt bewohnen will, kann sich sehr lohnen. Unter https://www.kautionsversicherung.com finden Nutzer die Möglichkeit verschiedene Anbieter anhand der zu leistenden Mietkautionssumme zu vergleichen.



