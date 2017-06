PARIS (dpa-AFX) - Eine wichtige französische Gewerkschaft hat zu landesweiten Proteste gegen eine brisante Arbeitsmarktreform aufgerufen, die Frankreichs Regierung an diesem Mittwoch auf den Weg bringen will. Die CGT schlug in einer Mitteilung einen Streik- und Aktionstag in allen Unternehmen am 12. September vor. Die Regierung will die Schutzrechte für Arbeitnehmer lockern, dies ist ein zentrales Versprechen von Präsident Emmanuel Macron.

Im vergangenen Jahr hatte eine Arbeitsmarktreform unter Macrons Vorgänger François Hollande über Monate zu heftigen Protesten und Ausschreitungen geführt. Vor der ersten Sitzung der neugewählten Nationalversammlung protestierten am Dienstag nach Polizeiangaben rund 1100 Menschen in Paris gegen die Pläne Macrons, dazu hatten mehrere Gewerkschaften aufgerufen./sku/DP/jha

