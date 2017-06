Lieber Leser,

so langsam zeichnet sich das im EUR/USD-Kurs ab, was ich bereits vermutet habe. Marktteilnehmer kaufen der FED ihren harten Kurs der straffen Geldpolitik nicht wirklich ab. Der Grund, warum diese Teilnehmer so skeptisch sind, liegt in den US-Konjunkturdaten, die zunehmend zeigen, dass die Wirtschaft sich am Scheideweg befindet. Lediglich der Arbeitsmarkt läuft derzeit noch rund, viele andere Indikatoren zeigen jedoch an, dass das Wirtschaftswachstum mit ... (Rami Jagerali)

Den vollständigen Artikel lesen ...