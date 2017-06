Status der noch laufenden Phase-3-Zulassungsstudie für PXT3003 wird in Redebeiträgen und Posterpräsentationen dargestellt

Pharnext SA (FR00111911287 ALPHA) (Paris:ALPHA), ein biopharmazeutisches Unternehmen mit einem neuartigen Ansatz für die Entwicklung innovativer Arzneimittel, der auf der Kombination und Neupositionierung von bekannten Arzneimitteln beruht, gab heute bekannt, dass das Unternehmen auf der bevorstehenden Tagung der Peripheral Nerve Society 2017 in einem Redebeitrag und in einer Posterpräsentation einen aktuellen Überblick über seine laufende Phase-3-Zulassungsstudie zur Bewertung von PLEODRUG™ PXT3003, einem fortgeschrittenen, in Entwicklung befindlichen Mittel zur Behandlung von Morbus Charcot-Marie-Tooth Typ 1A (CMT1A), geben wird. Weitere Daten im Zusammenhang mit PXT3003 und CMT1A werden auf der Tagung, die vom 8. bis 12. Juli in Sitges (Spanien) stattfindet, auch auf zwei Postern vorgestellt.

"Clinical Trials Update?-Sitzungen Dienstag, den 11. Juli 2017, 7:30 Uhr bis 8:30 Uhr (MESZ) Vortrag "Status of the ongoing multi-center, randomised, double-blind, placebo controlled, pivotal phase III study to assess the efficacy and safety of PXT3003 for CMT1A (PLEO-CMT).? R. Goedkoop et al. Vortragender : René Goedkoop, MD, Chief Medical Officer, Pharnext, Issy-les-Moulineaux, Frankreich



Posterpräsentation Nr. 2 Monday, den 10. Juli 2017 Poster P2_81 (Zusammenfassung 34948) "Sensitivity to change of the Charcot-Marie-Tooth Neuropathy Score (CMTNS) and Overall Neuropathy Limitation Scale (ONLS) in a database of French patients with CMT1A.? J. Foucquier et al.

Posterpräsentation Nr. 4 Mittwoch, den 12. Juli 2017 Poster P4_42 (Zusammenfassung 34857) "PXT3003, a fixed combination of baclofen, naltrexone and sorbitol, for the treatment of Charcot-Marie-Tooth disease type 1A (CMT1A): status of a multicenter, double-blind, placebo-controlled, pivotal Phase III study (PLEOMCT).? S. Attarian et al. Poster P4_58 (Zusammenfassung 34930) "The combinational drug PXT3003 improves neuromuscular function in an animal model of Charcot-Marie-Tooth type 1A disease.? T. Prukop et al.



Alle Zusammenfassungen werden im Journal of the Peripheral Nervous System (JPNS) veröffentlicht und sind zugänglich unter: www.wileyonlinelibrary.com/journal/JPNS

Über Pharnext

Pharnext ist ein auf die fortgeschrittene klinische Entwicklung ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen, das von renommierten Wissenschaftlern und Unternehmern gegründet wurde, darunter Professor Daniel Cohen, ein Pionier auf dem Gebiet der modernen Genomik. Pharnext verfügt über zwei führende Produktkandidaten in der klinischen Entwicklung: PXT3003 wird derzeit in einer internationalen Phase-III-Studie zu Morbus Charcot-Marie-Tooth (hereditäre motorisch-sensible Neuropathie) Typ 1A geprüft und genießt die Vorteile des Orphan-Drug-Status in Europa und den USA. PXT864 lieferte positive Phase-II-Ergebnisse bei Alzheimer-Erkrankungen. Pharnext ist Vorreiter eines neuen Paradigmas in der Arzneimittelforschung: PLEOTHERAPIE. Das Unternehmen ermittelt und entwickelt synergistische Kombinationen von neu positionierten, niedrigdosierten Arzneimitteln. Diese "Pleo-Medikamente? ("PLEODRUG?) bieten mehrere wichtige Vorteile: Wirksamkeit, Sicherheit und geistiges Eigentum, darunter mehrere bereits erteilte Patente. Das Unternehmen wird von einem internationalen Team erstklassiger Wissenschaftler unterstützt.

Pharnext ist an der Euronext-Börse in Paris auf dem Alternext-Markt notiert (ISIN-Code: FR00111911287).

Weitere Information erhalten Sie unter www.pharnext.com

