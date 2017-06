Berlin (ots) - Ein schönes grundsätzliches wunderbar kontroverses Thema über unser Gesellschaftsbild - mit einer Bemerkung zerstäubt. In Merkelland kann jeder nach seiner Fasson verheiratet werden. Nun ja - selig ein Land, das keine anderen Probleme hat. Jeder von uns könnte eine lange Liste von Arbeitsplatz- bis Wohnungsmangel aufstellen, bei der kein Buchstabe ungenutzt bliebe...Paragrafen und sogar Grundgesetzartikel sind dehnbar. Wie schön, wenn sie auch einmal für etwas so Angenehmes wie die Verbindung von sexuellem Verlangen und sozialem Status ausgereizt werden.



