BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will zusammen mit Frankreich Druck machen beim Ausbau des digitalen Binnenmarktes in Europa und rasch für klare Regeln sorgen. Mit Blick auf die neue Grundverordnung für einheitlichen Datenschutz der EU ab Frühjahr 2018 sagte Merkel am Dienstagabend in Berlin, diese stelle viele Unternehmen angesichts zahlreicher unbestimmter Rechtsbegriffe vor Herausforderungen.

Es wäre "ein gutes deutsch-französisches Projekt", sehr schnell für bestimmte Branchen Empfehlungen zu geben, wie diese Verordnung ausgelegt werde und "nicht in einen Wust von Rechtsverfahren hineinzugelangen", sagte Merkel auf einer Veranstaltung des Wirtschaftsrates der CDU. Beim deutsch-französischen Ministerrat wolle sie darüber reden, sagte Merkel.

Mit der Verordnung soll eine neue Ära in Europa beginnen. Ab Ende Mai 2018 kommen dann auf Internetnutzer und Seitenbetreiber zahlreiche Neuerungen zu. Auch Unternehmen werden in die Verantwortung genommen. Ziel ist ein einheitlicher Datenschutz in ganz Europa auf einem möglichst hohen Niveau, damit Unternehmen ihren Firmensitz nicht dorthin verlegen, wo es schwächere Regeln oder laxere Aufsichtsbehörden gibt. Die neue Datenschutz-Grundverordnung ersetzt die nationale Gesetzgebung und setzt auch neue Standards für den Umgang mit Kundendaten./sl/DP/jha

AXC0279 2017-06-27/21:54