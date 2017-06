US-Republikaner kommen in ihrer Bemühung, Obamacare abzuschaffen, zu keinem Konsens. Die für diese Woche geplante Abstimmung über ein neues Gesetz ist aufgrund großen Widerstands aus der eigenen Partei verschoben worden.

Die Führung der US-Republikaner hat das Votum für ihr geplantes Gesetz über eine neue Gesundheitsvorsorge wegen des großen Widerstands aus der eigenen Partei verschoben. Wie die Nachrichtenagentur AP am Dienstag aus informierten Kreisen erfuhr, soll es statt in dieser Woche erst nach der Parlamentspause im Juli zur Abstimmung kommen. Der Entwurf hatte am Dienstag nicht einmal genügend Unterstützer, um überhaupt im Senat debattiert, geschweige denn gebilligt zu werden.

Seit der Einführung durch den demokratischen Ex-Präsidenten Barack Obama ist den Republikanern das geltende Krankenversicherungssystem in ...

