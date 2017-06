BERLIN (dpa-AFX) - Bei der Förderung von Forschungsinvestitionen in strategischen Industrien in Europa sollten aus Sicht von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auch Schutzmaßnahmen gegen spätere Firmenübernahmen ausgelotet werden. Es werde sich die Frage stellen, "inwieweit brauchen wir hier vielleicht Schutzeinrichtungen", sagte Merkel am Dienstagabend in Berlin auf einer Veranstaltung des Wirtschaftsrates der CDU.

Es gehe darum, dass nicht alles sofort von sehr starken, marktkapitalisierten Unternehmen "weggekauft werden kann, was wir ... aufgepäppelt haben", sagte Merkel. Darüber müsse in aller Ruhe geredet werden. Die EU-Kommission habe solche Überlegungen bereits angestellt.

Für strategische Forschungs- und Entwicklungsbereiche ist die EU-Kommission bereit, die klassischen Beihilfereglungen außer Kraft zu setzen. Dies wird Merkel zufolge im Bereich der Mikrochips bereits erprobt. Die Frage sei, ob dies auch im Bereich der Batterien oder künstlichen Intelligenz gemacht werden müsse./sl/DP/jha

AXC0280 2017-06-27/22:10