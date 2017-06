Noratis AG: Bestandsentwickler von Wohnimmobilien platziert Aktien zu je 18,75 EUR

- Platzierung von 920.000 der angebotenen 2.000.000 neuen Aktien bei Investoren

- Verwendung der Emissionserlöse in Höhe von brutto 17,25 Mio. EUR zur Wahrnehmung von Wachstumschancen bei Wohnimmobilien mit Entwicklungspotential in Randlagen von Ballungsgebieten

Eschborn, 27. Juni 2017 - Die Noratis AG ( www.noratis.de), ein dynamisch wachsender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien ("Noratis"), hat heute den Platzierungspreis der im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien auf 18,75 EUR je Anteilsschein festgelegt. Insgesamt wurden 920.000 der angebotenen 2.000.000 neuen Aktien bei Investoren platziert. Eine entsprechende Kapitalerhöhung wurde heute durch die Gesellschaft beschlossen. Der Bruttoemissionserlös beläuft sich auf 17,25 Mio. EUR. Der Streubesitzanteil liegt bei 31,5% (exkl. Greenshoe-Option).

Igor Christian Bugarski, Vorstandsvorsitzender der Noratis AG, erläutert: "Der Schritt an die Börse ist für die weitere Unternehmensentwicklung von hoher strategischer Bedeutung. Der direkte Zugang zum Kapitalmarkt verschafft uns zusätzlichen Spielraum auf der Finanzierungsseite, um die zahlreichen Marktchancen über die kommenden Jahre effektiv zu nutzen. Außerdem wollen wir durch die gestiegene Aufmerksamkeit die Bekanntheit unseres attraktiven Geschäftsmodells weiter erhöhen. Auch wenn nicht alle angebotenen Aktien platziert werden konnten, ermöglichen uns die eingespielten Erlöse weiteres Wachstum. Durch die eingespielten Mittel können wir unser Immobilien-Portfolio in den nächsten Monaten sukzessive ausbauen."

"Das Wachstum der Jahre 2017 und 2018 wird maßgeblich von bereits bestehenden Projekten getrieben. Jetzt gilt es, sich auf das operative Geschäft zu konzentrieren. Durch eine kontinuierliche sowie transparente Kommunikation wollen wir nachhaltig das Vertrauen der Kapitalmarktteilnehmer gewinnen", ergänzt Finanzvorstand André Speth.

Die Noratis AG ( www.noratis.de) ist ein in Eschborn bei Frankfurt ansässiger, dynamisch wachsender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien. Die Gesellschaft erwirbt bundesweit Liegenschaften mit Entwicklungspotential, meist Werkswohnungen, Quartiere oder Siedlungen aus den 1950er bis 1970er Jahren in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach erfolgtem Ankauf unterzieht Noratis die Liegenschaften einer intensiven Aufwertung, um sie im Anschluss gewinnbringend mittels Blockverkäufen oder im Wege der Einzelprivatisierungen zu veräußern. Auf diese Weise erhält und schafft Noratis Wohnraum mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis für Mieter mit mittleren und kleineren Einkommen. Alleine seit 2014 hat Noratis 14 Projekte mit mehr als 1.300 Wohneinheiten erfolgreich abgeschlossen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 erzielte Noratis einen Umsatz von 44,6 Mio. EUR und ist damit seit dem Jahr 2014 im Schnitt pro Jahr um 63% gewachsen.

