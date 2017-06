Mitarbeiterumfrage führt Unternehmenskultur, Arbeitsumfeld, Kommunikationspolitik und Sozialleistungen als Gründe an, warum das Unternehmen zum "Top Workplace" gekürt wurde

Rimini Street, Inc., ein internationaler Anbieter von Produkten und Services für Unternehmenssoftware und der führende unabhängige Supportanbieter für Oracle- und SAP-Produkte, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von der Bay Area News Group zum vierten Mal zu einem der Bay Area "Top Workplaces" 2017 ernannt wurde. Das Programm der "Top Workplaces" würdigt Arbeitgeber der Bay Area auf der Basis von Mitarbeiterumfragen, die von WorkplaceDynamics, LLC, durchgeführt werden, einem führenden Marktforschungsunternehmen, das sich auf die betriebliche Gesundheit und das Mitarbeiterengagement spezialisiert.

Die Mitarbeiterumfrage von WorkplaceDynamics stellt Teilnehmern eine Reihe von Fragen, um einen umfassenden Einblick in die betriebliche Gesundheit eines Unternehmens zu gewinnen. Teilnehmer werden zur Unternehmenskultur und Arbeitsethik, Kommunikationspolitik, Vergütung und den Sozialleistungen ihres Arbeitnehmers befragt. Teilnehmer erhalten auch die Gelegenheit, zusätzliche Kommentare und aufschlussreiches Feedback zu Kultur und Umfeld ihres Unternehmens abzugeben.

Über 4.000 Unternehmen nehmen jedes Jahr an der WorkplaceDynamics-Umfrage teil, wobei mehr als eine Million Teilnehmer die Mitarbeiterumfragen ausfüllen.

"Rimini Street fühlt sich geehrt, von seinen Mitarbeitern erneut als Spitzenarbeitsplatz anerkannt zu werden", erklärte Jim Petraglia, Group Vice President, Global HR Shared Services, Rimini Street. "Rimini Street setzt sich nachdrücklich dafür ein, die fähigsten Mitarbeiter anzuwerben, ein Umfeld zu schaffen, das erfahrenen Fachkräften die Möglichkeit bietet, in einer team-orientierten Kultur zu wachsen und zu gedeihen, seine Mitarbeiter durch branchenführende Vergütung und Sozialleistungen am Erfolg teilhaben zu lassen und seinen Kunden herausragenden Service und Wertschöpfung zu bieten."

Die Bay Area News Group hat die vollständige Liste der Top Workplaces am 25. Juni veröffentlicht. Weitere Informationen zur Liste der Top Workplaces und zu WorkplaceDynamics finden Sie auf www.topworkplaces.com und www.workplacedynamics.com.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Services für Unternehmenssoftware und der führende unabhängige Supportanbieter für Oracle- und SAP-Produkte. Das Unternehmen setzt durch sein innovatives und preisgekröntes Programm seit 2005 neue Maßstäbe für Firmensupport-Dienstleistungen und ermöglicht IBM-, Microsoft-, Oracle-, SAP-Lizenzinhabern Einsparungen von bis zu 90 Prozent ihrer gesamten Supportkosten. Kunden können ihre aktuellen Softwareversionen mindestens 15 Jahre lang beibehalten, ohne dass Upgrades erforderlich werden. Nahezu 1.300 globale Fortune 500-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen haben sich für Rimini Street als unabhängigen Support-Anbieter ihres Vertrauens entschieden. Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie http://www.riministreet.com, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung könnte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Wörter wie "glauben", "könnte", "werden", "planen", "schätzen", "weiterhin", "vorhersehen", "beabsichtigen", "erwarten" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten und gehen von verschiedensten Annahmen aus. Falls diese Risiken eintreten oder falls sich unsere Annahmen als inkorrekt erweisen, können tatsächliche Ergebnisse von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen implizierten Zahlen erheblich abweichen. Rimini Street übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen, die lediglich den Stand zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wiedergeben.

2017 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine gesetzlich geschützte Marke von Rimini Street, Inc. in den USA und in anderen Ländern, und Rimini Street, das Rimini-Street-Logo und Kombinationen davon sowie weitere mit TM gekennzeichnete Marken sind Warenzeichen von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer, und, sofern nichts anderes angegeben ist, erhebt Rimini Street keine Ansprüche auf eine Zugehörigkeit zu, Billigung von oder Verbindung mit derartigen Markeninhabern oder anderen in dieser Mitteilung genannten Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

