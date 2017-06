Das fünfte Jahr in Folge ist Bank of America Merrill Lynch Spitzenreiter in der EMEA Research Team-Umfrage von Institutional Investor

NEW YORK, 27. Juni 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bank of America Merrill Lynch hat erneut den ersten Platz als Emerging Europe, Middle East & Africa Research Team im exklusiven jährlichen Ranking von Institutional Investor für die besten Sell-Side-Analysten der Region gewonnen, der fünfte Sieg des Unternehmens in Folge.

Citi steigt vom dritten Platz im Jahr 2016 auf den zweiten Platz auf, den sie sich in diesem Jahr mit J.P. Morgan teilt. Renaissance Capital stieg vom 13. Platz auf Nr. 9 auf. Morgan Stanley fiel um vier Punkte auf Platz 10. Neun Firmen teilen sich den

14. Platz, von denen sich fünf in diesem Jahr zum ersten Mal auf der Bestenliste befinden.

Zweiundzwanzig Firmen sind in den diesjährigen Ergebnissen vertreten, darunter sechs Firmen, die im letzten Jahr nicht dabei waren: Macquarie, Aton, Avior Research, Exotix, Standard Bank Group Securities und Unlu & Co.

Das Emerging Europe, Middle East & Africa Research Team von 2017 spiegelt die Meinungen von über 680 Einzelpersonen aus 358 Institutionen wider, die gemeinsam schätzungsweise 357 Milliarden US-Dollar in Aktien von EMEA-Schwellenländern und 321 Milliarden US-Dollar in Schuldtiteln von EMEA-Schwellenländern verwalten.

Insgesamt 118 Teamleiter erscheinen auf der diesjährigen Liste, die auf die obersten drei Riegen in jedem Sektor begrenzt ist, plus gegebenenfalls die Zweitbesten. Der vollständige Bericht enthält 308 Analysten von 41 Institutionen, die die Mindeststimmenzahl und andere Auswahlkriterien erfüllten.

Die fünf besten Research-Teamleiter für die gesamte EMEA-Region im Jahr 2017

1 Bank of America Merrill Lynch 2 Citi 2 J.P. Morgan 4 Deutsche Bank 4 UBS

Die vollständigen Ergebnisse sind unter www.institutionalinvestor.com/rankings (http://www.institutionalinvestor.com/rankings) zu finden.

Über Institutional Investor

Seit 50 Jahren hat sich Institutional Investor unter den weltweit führenden Medienunternehmen gleichbleibend durch bahnbrechenden Journalismus und prägnante Artikel mit maßgeblichen Informationen für ein weltweites Publikum hervorgetan. Darüber hinaus bietet Institutional Investor sehr viele eigene Analysen sowie Rankings, die als anerkannte Branchen-Benchmarks dienen. Besuchen Sie institutionalinvestor.com (http://www.institutionalinvestor.com/) für weitere Informationen.

Weitere Informationen erhalten Sie von Esther Weisz unter 212-224-3307 oder eweisz@institutionalinvestor.com.

