Freiburg (ots) - Dem aufmerksamen Wanderer in der digitalen Welt dürfte aber nicht entgangen sein, dass das Googeln frustrierend geworden ist. Irgendwo da draußen in diesem riesigen Datenhaufen liegt die Antwort auf meine Frage - doch Google liefert mir zunehmend auf vorderen Trefferplätzen bezahlte Werbung. Eine gute Suchmaschine sollte aber funktionieren wie ein Bibliothekskatalog, nicht wie eine Werbebroschüre. Doch private Anbieter wollen mit unserer Suche Geld verdienen - indem sie Erkenntnisse über unser Konsumverhalten weiterverkaufen oder uns Produktwerbung präsentieren. Deshalb brauchen wir dringend eine mit öffentlichen Geldern geförderte Suchplattform, deren Dienste man genau so abonnieren kann wie die Mitgliedschaft in einer Leihbücherei. http://mehr.bz/khs146a



