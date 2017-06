ZÜRICH, Schweiz, 27. Juni 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ein Publikum aus Risk Officers, Akademikern und quantitativen Analysten versammelte sich im Schweizer Mekka der Vermögensverwaltung, um eine Präsentation von Raj Udeshi, einem Mitgründer von HiddenLevers, zur Bedeutung der Risikoparität (http://www.hiddenlevers.com/) beim Portfolio-Stress-Testing (http://www.hiddenlevers.com/) zu besuchen

Auf Einladung der Swiss Risk Association präsentierte Udeshi die neue Sichtweise von HiddenLevers auf Risk-Tech, Szenariogenerierung und Portfoliooptimierung.

"Im Mittelpunkt unserer Technik steht die Szenarioanalyse. So wie Social-Media-Plattformen auf Fotos aufbauen, muss eine gute Risiko-Tech-Plattform auf Makroszenarien aufbauen", sagte Udeshi. "Wir machen das Bild der globalen Wirtschaft für alle Beteiligten besser zugänglich und relevanter als je zuvor."

Die Risikoplattform von HiddenLevers ist nicht nur ein Profitcenter für das Front-Office, sondern bildet auch eine umfassende Lösung zum Nachweis der Kundenaufklärung aufgrund Compliance- und aufsichtsrechtlicher Anforderungen, betonte Udeshi.

"Szenario-basierte Stress-Tests sind die Grundlage einer agilen Finanzdienstleistungsorganisation im Jahr 2017", sagte André Fässler, verantwortlich für das Business Development von HiddenLevers in Europa. "Wenn Sie dies nicht tun, dann wissen Sie als Unternehmen, als Vermögensverwalter oder als Berater nicht einmal, wo Ihre Geschäftsrisiken liegen."

Bei der Vorstellung von HiddenLevers für europäische Banken und Versicherungen betonten Udeshi und Fässler das Potenzial des Systems, das zentrale Tool zu werden, mit dem die Makrorisiko-Exposition an C-Level-Führungskräfte und Entscheidungsträger der Corporate-Treasury-Abteilung kommuniziert werden kann.

Nachdem die Anforderungen von FIDLEG und MiFID II (die Schweizer und EU-Äquivalente der Fiducary Rule des US Department of Labor (http://www.hiddenlevers.com/)) in Kraft getreten sind, unterstützen die Tools von HiddenLevers alle Teile der Bank und ihrer Kunden:

Kundenberater, die Alternativen und Gebühren im Kontext von reduzierten Verlustrisiken erläutern Mitglieder von Investmentausschüssen, die Portfolio-Manager auf Basis zukunftsgerichteter Ereignisse und nicht nur auf aufgrund der früheren Performance bewerten Compliance-Beauftragte, die sicherstellen müssen, dass Kundenkonten innerhalb festgelegter Risikoparameter bleiben Entscheidungsträger von Konzernabteilungen, die ein zukunftsgerichtetes Tool zur Modellierung von Makrorisiken für ihre KPIs benötigen

Szenarios als Dienstleistung

Im Zeitalter der Kommodifizierung der Wirtschaftsforschung stehen Banken vor der Herausforderung, relevante wirtschaftliche Szenarios zeitnahe, in einfacher Sprache und mit dem richtigen Paradigma zu artikulieren, um die Bewertung des operationellen Risikos und des Risikos für Kunden zu unterstützen.

HiddenLevers konzentriert sich darauf, Meinungen von Analysten in Bezug zu einem Spektrum von ökonomischen Simulationen zu setzen und Makroszenarien nach einem Good-Bad-Ugly-Paradigma zu pflegen. Diese Bewertung der Makrorisikoparität wurde zwingender Bestandteile der Szenarioerstellungsmethodik von HiddenLevers und fördert die Plattform, auch wenn sich Kunden dafür entscheiden, ihre eigenen Risikomodelle zugrunde zu legen.

"2016 brachte uns den Beweis, dass ein bestimmter Satz von Kapitalmarktannahmen töricht ist. Während bekannte Ökonomen bei den Auswirkungen des Brexit und der US-Wahl daneben lagen, glänzte das Risikoparitätsparadigma von HiddenLevers damit, dass es alternative Folgen nebeneinander präsentierte und die minimalen Nachteile eines Überraschungsergebnisses zeigte", sagte Udeshi.

Das Publikum konnte sich für einen Live-Portfolio-Stress-Test zwischen verschiedenen Trend-Szenarios von HiddenLevers entscheiden: Fed-Abwicklung, Trump-Agenda, steigende Zinssätze (http://www.hiddenlevers.com/) und De-Globalisierung. Das Szenario der steigenden Zinssätze war klarer Favorit. Die Live-Stress-Tests wurden mit mehreren Beispiel-Portfolios durchgeführt, die aus Investmentzertifikaten wichtiger Schweizer Banken wie Vontobel und Julius Bär aufgebaut waren.

Die Veranstaltung fand in Räumen der Credit Suisse in der Innenstadt von Zürich statt und wurde von Professor Walter Farkas von der Universität Zürich und der Swiss Risk Association organisiert. Nachdem bereits in den USA und Kanada Vermögenswerte in Höhe von 150 Milliarden US-Dollar auf der Plattform verwaltet werden, ist dies der erste Vorstoß von HiddenLevers in die Schweizer Vermögensverwaltung.

Über HiddenLevers

HiddenLevers (http://www.hiddenlevers.com/) ist eine kundenseitig eingesetzte Plattform zur Risikoanalyse, die Finanzprofis dabei unterstützt, die Kundenberatung zu verbessern, Modelle zu verfeinern und die Risikoausrichtung zu verfolgen. Die Technologie von HiddenLevers wird von risikoorientierten Finanzberatern, Vermögensverwaltern und Compliance-Beauftragten eingesetzt. Die von Anfang an Cloud-basierte Plattform bietet interaktives Stress-Testing, Angebotserstellung für Risk-Forwards, Modelloptimierung und Driftüberwachung. HiddenLevers verfügt über Niederlassungen in New York City und Atlanta.

Kontakt: Raj Udeshi - USA

HiddenLevers

+1 212 292 3147

raj@hiddenlevers.com

André Fässler - Europa

HiddenLevers

+ 41 44 515 1663

andre@hiddenlevers.com

