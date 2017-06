Der Vorstand von T&G Global Limited (T&G) gab am 1. Mai die Ernennung eines neuen Geschäftsführers, Mau Wah Liu, bekannt. Liu hat mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Obst- und Gemüseindustrie und Unternehmensführung. 1998 gründete er Golden Wing Mau Enterprise Development Co. Ltd. Mr. Mau Wah Liu. Foto © T&G Er ist Vorsitzender von Golden...

Den vollständigen Artikel lesen ...