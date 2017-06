Bei einem Anstieg der Mitgliedschaft um nahezu 60 % kündigt die Z-Wave Alliance Meilensteine für das größte kompatible Smart-Home-Ökosystem auf dem Markt an

FREMONT, Kalifornien, USA, 28. Juni 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Z-Wave Alliance, ein offenes Konsortium führender Unternehmen aus aller Welt, die den Smart-Home-Standard von Z-Wave einsetzen, gab heute einen neuen Wachstumsbericht für das

Z-Wave-Ökosystem mit den bisherigen Erfolgen bekannt.

Die Z-Wave Alliance verfügt jetzt über mehr als 600 Mitgliedsunternehmen und ein Portfolio aus mehr als 2.100 von Z-Wave zertifizierten Geräten auf dem Markt.

Im Jahr 2017 handelte es sich bei 98 % der neuen Zertifizierungen um Z-Wave-Plus-Zertifizierungen. Dabei machen alle Z-Wave-Plus-Zertifizierungen nahezu die Hälfte der insgesamt 2.100 Zertifizierungen aus. Z-Wave Plus ist eine hochentwickelte Technologieplattform, die die Bedienung für den Endbenutzer verbessert, höchste Sicherheit liefert und ein schnelleres und einfacheres Aufstellen und Einrichten von Installationen ermöglicht.

Z-Wave, eines der größten Ökosysteme für das vernetzte Zuhause, verzeichnet weiterhin Wachstum in allen Marktnischen, z. B. bei Haussicherungs-Systemen, Telekommunikationsunternehmen und Serviceanbietern, Startups und Integratoren für die Hausautomation. Seit Januar 2017 sind mehr als 150 Unternehmen aus aller Welt der Z-Wave Alliance beigetreten, darunter August Home, Toshiba Visual Systems und CenturyLink - ein Beweis für die Leistungsfähigkeit der Z-Wave-Plattform. Im wachsenden globalen Markt für Smart-Home-Produkte schätzen Unternehmen nach wie vor die Notwendigkeit einer starken Mesh-Vernetzung mit breiter und zukunftssicherer Kompatibilität, um ihr Produktversprechen gegenüber den Smart-Home-Kunden einzuhalten.

Bei dem gesteigerten Interesse für Smart Homes (https://www.plumchoice.com/research-points-big-uptick-smart-home-device-adoption-awareness/) haben Verbraucher eine riesige Auswahl von mehr als 2.100 von Z-Wave zertifizierten Geräten. Hersteller, die IoT-Lösungen für Privathaushalte entwickeln, erhalten ein fertiges Ökosystem für ihre Kunden. Die Z-Wave Alliance will auch sicherstellen, dass Verbraucher, die Unterstützung bei der Planung und Installation eines Smart-Home-Systems suchen, einen geeigneten Fachmann finden können. Dazu hat die Alliance eine Mitgliedschaftsstufe für professionelle Installateure (A/V-Integratoren, Sicherheitsberater, Serviceanbietertechniker) eingeführt sowie Schulungstools und ein zertifiziertes Installer-Toolkit entwickelt, um die Installation von Z-Wave noch einfacher zu machen. Heute hat die Alliance über 175 Integrator-Mitglieder und weitere kommen dazu.

"Z-Wave wächst weiterhin exponentiell und bricht Rekorde, sowohl bei den zertifizierten Geräten für Verbraucher als auch bei der Anzahl der Unternehmen aus aller Welt, die die Weiterentwicklung des Standards unterstützen", sagte Mitchell Klein, Executive Director der Z-Wave Alliance. "Wir wissen, dass diese erhöhte Dynamik auf die Interoperabilität, die Sicherheit, die Netzwerkstärke und das vielfältige Ökosystem von Z-Wave zurückzuführen ist. Es ist tatsächlich eine Lösung, die speziell für das vernetzte Zuhause entwickelt wurde."

Zum aktuellen Verwaltungsrat der Z-Wave Alliance gehören die Branchenführer ADT, Alarm.com, FIBARO, Ingersoll-Rand, Jasco Products, LEEDARSON, LG Uplus, Nortek Security & Control, SmartThings und Sigma Designs.

Weitere Informationen über die Z-Wave Alliance finden Sie auf

http://z-wavealliance.org (http://z-wavealliance.org/). Folgen Sie Z-Wave Alliance auf Facebook (https://www.facebook.com/ZWaveAlliance), Twitter (https://twitter.com/ZWave_Alliance) und auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/z-wave-alliance), um die neuesten Informationen zu erhalten.

Über Z-Wave

Z-Wave®-Technologie ist ein offener, international anerkannter ITU-Standard (G.9959). Heute ist er die führende drahtlose Technologie zur Steuerung des Smart Homes auf dem Markt - mit 2.100 zertifizierten interoperablen Produkten weltweit. Der Standard, der durch die Z-Wave Alliance vertreten und von mehr als 600 Unternehmen weltweit unterstützt wird, ist ein Schlüsselelement intelligenter Lösungen für Haussicherheits-, Energie-, Hospitality- und Büro-Anwendungen sowie in Anwendungen für Kleingewerbe.

Z-Wave® ist eine eingetragene Marke von Sigma Designs (NASDAQ:SIGM) und seinen Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern.

Über die Z-Wave Alliance

Die im Januar 2005 gegründete Z-Wave Alliance ist ein Konsortium führender Unternehmen im Markt für Smart-Home-Technologien. Ihre Aufgabe besteht darin,

Z-Wave als Standard für drahtlose Produkte für die Steuerung von Smart Homes fest zu etablieren. Zu den Hauptmitgliedern gehören: ADT, Alarm.com, FIBARO, Ingersoll Rand Nexia Intelligence, Jasco Products, LEEDARSON, LG Uplus, Nortek Security & Control, SmartThings und Sigma Designs. Alliance-Mitglieder sind führend im Markt für Smart-Home-Steuerungsprodukte und bieten Spitzenprodukte und -systeme an, die für mehr Komfort, Energieeinsparung und Sicherheit sorgen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 sowie von Abschnitt 21E des Securities and Exchange Act von 1934, einschließlich Aussagen zum Wachstum und Vorteile einer Mitgliedschaft in der Z-Wave Alliance sowie zur Nutzung von Z-Wave in verschiedenen Produktangeboten. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich aufgrund verschiedener Faktoren und Unsicherheiten wesentlich unterscheiden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Akzeptanz des Z-Wave-Alliance-Konsortiums durch den Kunden und der Z-Wave-Technologie durch den Verbraucher, die Fähigkeit der Z-Wave Alliance, mit ähnlichen Konsortien in der Branche zu konkurrieren, und die der Z-Wave-Technologie, mit anderen Technologien oder verwandten Produkten auf dem Markt zu konkurrieren, sofern es diese gibt, sowie andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in unseren Berichten an die Securities and Exchange Commission genau beschrieben sind, darunter Berichte auf Form 10-Q. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht über Gebühr auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese nur für den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten. Wir übernehmen keine Verpflichtung, das Ergebnis möglicher Aktualisierungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen oder anderweitig weiterzugeben, um nach dem Datum dieser Pressemitteilung eingetretene Ereignisse oder das Eintreten von unerwarteten Ereignissen widerzuspiegeln.

Pressekontakt:

Caster Communications Inc. unter 401.792.7080

zwave@castercomm.com

