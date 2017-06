Halle (ots) - Sachsen-Anhalts Polizisten sind trotz anhaltender Personallücken aktuell etwas schneller an den Einsatzorten als noch 2015. Mit leichten Verbesserungen in den Kreisen und kreisfreien Städten verkürzte sich die Spanne von Notruf bis Ankunft im Landesschnitt von 24:29 auf 23:46 Minuten. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Mittwochausgabe). Nur im Harz, in Dessau-Roßlau und dem Burgenlandkreis verlängerten sich die Zeiten. Trotz des Aufwärtstrends bezeichnen Innenpolitiker und Gewerkschaften die Zeiten als zu lang und wollen Druck machen, um sie weiter zu verkürzen.



