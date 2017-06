Bundesfinanzminister Schäuble will die Bundesregierung von dem neuen Hilfspaket für Griechenland überzeugen. Dazu hat er einen Brief an die Kollegen der Großen Koalition geschrieben - die Milliarden seien gerechtfertigt.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat bei den Koalitionsfraktionen dafür geworben, Griechenland weitere Hilfsmilliarden zu überweisen. Die Euro-Finanzminister hätten "nach sehr intensiven Beratungen ein gutes und tragfähiges Gesamtpaket vorgelegt, das den IWF mit einschließt", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...