EMDEN (dpa-AFX) - "Emder Zeitung" zu Google:

"Wer einmal drin hängt im Google-Netz kommt nur schwer wieder heraus. Es ist eben so verflixt praktisch. Der Googleismus hat, mal unterschwellig und mal ganz offensichtlich, Folgen. Zum Beispiel bei der Suche nach bestimmten Konsum-Artikeln. Und da, so befand die EU-Kommission nun, habe Google seine beherrschende Stellung am Markt ausgenutzt. Die geforderte Strafzahlung an das amerikanische Unternehmen erscheint happig (Seite 24). Aber ist sie angesichts der Milliarden, die via Internet bewegt werden, wirklich so gigantisch? So schnell jedenfalls (wenn überhaupt) wird Google sein Portemonnaie nicht öffnen. Dieses Verfahren läuft seit einigen Jahren. Und den Nutzer juckt das ohnehin nicht. Der wird weiter googeln und googeln und googeln."/zz/DP/jha

