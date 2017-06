BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Dieselverbot und E-Auto:

"Haben nicht die Menschen immer Lösungen für technische Probleme gefunden? Natürlich haben sie. Es sieht momentan nur so aus, als wolle man ihnen das gerade beim Dieselmotor nicht zugestehen. Durch die VW-Machenschaften sieht jeder, dass etwas kaputtgegangen ist. Doch offenbar soll es nicht repariert, sondern weggeworfen werden. Die Befürworter des Dieselverbots werden auch von diesem typisch deutschen Selbsthass getrieben. "Right or wrong - my country", diese Geisteshaltung der Briten und Amerikaner ist bei uns nicht verbreitet, auch wenn die Autoindustrie die wichtigste Branche des Landes ist."/zz/DP/jha

