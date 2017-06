FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 28. Juni:

TERMINE MIT ZEITANGABE 08:00 D: Index der Außenhandelspreise 05/17 08:45 F: Verbrauchervertrauen 06/17 09:00 E: Einzelhandelsumsatz 05/17 09:30 USA: Fed-Chef von San Francisco, Williams, hält Rede in Canberra 10:00 EU: Geldmenge M3 10:00 D: Deutsche Euroshop Hauptversammlung, Hamburg 10:00 D: Zapf Creation Hauptversammlung, Sonneberg 10:30 D: Ravensburger Bilanz-Pk, Stuttgart 11:00 I: Verbraucherpreise 06/17 (vorläufig) 12:00 D: BASF R&D Roundtable 13:00 USA: General Mills Q4-Zahlen 14:00 USA: Monsanto Q3-Zahlen 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 05/17 (vorläufig) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 05/17 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: DIW-Konjunkturbarometer D: Axel Springer Capital Markets Day, New York USA: Fed-Ergebnisse im Detail des Banken-Stresstests nach Dodd-Frank Act, Washington SONSTIGE TERMINE 09:30 LU: Urteil des Europäischen Gerichtshofs über eine EU-Klage wegen Finanzströmen bei der Deutschen Bahn D: Aufsichtsratssitzung Deutsche Bahn, Berlin 09:30 D: Fortsetzung Prozess gegen früheren HRE-Bankchef Georg Funke wegen geschönter Firmenberichte 10:00 D: Kongress der CDU/CSU-Bundestagsfraktion "Deutschland 4.0 . - Das Potenzial der Digitalisierung nutzen!" 13:30 h Rede Bundeskanzlerin Angela Merkel 10:00 D: Jahresbilanz des Bundeskartellamtes mit Kartellamtschef Mundt, Bonn 10:30 D: "Berliner Sicherheitstag" der Münchner Sicherheitskonferenz und der Deutschen Telekom mit Live-Streaming zum "5. Cyber Security Summit" in Israel 12:30 D: Pk mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) zum Haushalt 2018 und Finanzplan bis 2021, Berlin 14:30 D: Jahresversammlung des ifo-Instituts mit Podiumsdiskussion "Deutschland als Wissenschafts- und Innovationsstandort" mit BMW-Vorstand Milagros Caiña-Andree, ifo-Präsident Clemens Fuest, CSU-Europaabgeordneter Angelika Niebler, München 16:30 D: 1. Deutscher Zuckerreduktionsgipfel des AOK-Bundesverbandes Vertreter aus Politik, Wissenschaft, Verbraucherschutz, Ärzten und Lebensmittelindustrie diskutieren über die Möglichkeiten zur Zuckerreduktion in Deutschland. 18:00 D: Veranstaltungsreihe "BMF im Dialog" des Bundesfinanzministeriums zur gegenwärtigen Niedrigzinsphase u.a. mit Parlamentarischem Finanzstaatssekretär Michael Meister 19:00 D: Präsentation der Studie zu Stresstest für die Energieversorgung der Zukunft. Greenpeace Energy hat sich diesen für die Energiewende entscheidenden Fragen gestellt - und hat dazu eine wissenschaftliche Studie beim renommierten Berliner Analyseinstitut Energy Brainpool beauftragt. D: Deutscher Bauerntag (bis 29.06.), Berlin D: Abschluss EZB Forum on Central Banking (bis 28.6.), Portugal RU: Deutsch-Russische Städtepartnerkonferenz (bis 30.06.) mit den Außenministern Sigmar Gabriel und Sergej Lawrow, Krasnodar

