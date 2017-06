Obwohl die Wirtschaft in der Euro-Zone Fahrt aufnimmt, kennt EZB-Chef Mario Draghi kein Pardon und druckt weiter fleißig Geld. Die Börsen scheint es zu freuen, der DAX kratzt weiterhin am Allzeithoch, auch wenn sich der wichtigste deutsche Aktienindex zur Zeit in einer Seitwärtsbewegung befindet (Wir empfehlen die Inliner HU8NSQ oder HW2WKV aus unserer ISIN-Liste). Investoren suchen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...