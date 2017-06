Moneycab: Herr Fischer, Sie sind seit kurzem bei inacta für das Business Development zuständig. Welche Initiativen und Projekte haben die höchste Priorität, wo wollen Sie gezielt investieren?

Markus Fischer: Die beiden inacta-Gründer kenne ich bereits einige Zeit und als sie mir ihre Vision und Strategie im Detail aufzeigten, war ich sofort begeistert. Seit der Gründung im 2009 ist inacta auf 40 Digitalisierungs-Experten gewachsen und hat sich als kompetentes IT-Beratungsunternehmen einen Namen gemacht.

Wir legen den Fokus unserer Investitionen auf drei strategische Bereiche: Einer der Foki setzen wir in unserem Kerngeschäft - in der Optimierung und Digitalisierung der bestehenden Geschäftsprozesse. Diesen Vorgang nennen wir in unserem Leistungsangebot «improve»: Ein hoher Automatisierungsgrad und die Vermeidung von Medienbrüchen ermöglicht es unseren Kunden, ihr heutiges Geschäft noch effizienter abzuwickeln, zum Beispiel, indem ein digitaler Posteingang die eingehenden Bestellungen oder Verträge intelligent und automatisch an das prozessführende Kernsystem weiterleitet.

Und wir investieren in innovative, neue Themen für unser Leistungsangebot «innovate». Aktuellste Technologien wie Blockchain, Internet of Things IoT oder Big Data Analytics ermöglichen es unseren Kunden, die heutigen Geschäftsprozesse neu zu denken und sich für die digitale Transformation zu wappnen. Dabei begleiten wir die Kunden in der Evaluation von Technologien, setzen entsprechende Business Cases um und unterstützen sie bei strategischen Investitionen in Tech-Unternehmen. Nicht zuletzt aus diesem Grund initiierten wir die blockchain competition - den mit 100'000 US$ weltweit höchstdotierte Wettbewerb für InsurTech-Ideen.

Last but not least bauen wir das bestehende Entwicklungsteam mit Blockchain- und Data Analytics-Spezialisten aus. Bereits heute bietet inacta Softwaremodule an, welche sich nahtlos in die bestehenden Kernanwendungen des Kunden integrieren. Damit helfen wir unseren Kunden, ihre Geschäftsprozesse und Kommunikationskanäle ohne Medienbrüche zu digitalisieren, zum Beispiel mit dem elektronischem Postkorb, dem E-Mail Management-Modul oder dem elektronische Dossier. Kurz vor dem Launch steht eine Dokument-Verifikationslösung auf Basis der Ethereum Blockchain und Smart Contracts.

Inacta bietet eine breite Palette von Dienstleistungen wie Consulting und eigenen Softwareprodukte an. Wie soll in Zukunft die Mischung aussehen, welche Bereiche sollen welchen Anteil am Gesamtgeschäft haben?

Das produktneutrale Consulting steht in unserem Geschäftsmodell im Vordergrund und wird immer den grössten Anteil ausmachen. Aufgrund des hohen Bedarfs an den oben erwähnten eigenen Softwarelösungen zur schnelleren Optimierung der Geschäftsprozesse gehe ich davon aus, dass dieser Bereich in den nächsten Jahren bis zu einem Drittel unseres Gesamtumsatzes ausmachen wird. Die digitale Transformation und im speziellen die neuen Interaktionsmöglichkeiten und gezielte Nutzung von internen und externen Daten bieten enorme Chancen für unsere Kunden und müssen technisch sowie organisatorisch integriert werden.

Ein wichtiges Segment bei inacta sind Versicherungsinstitute. Analog zu den Fintechs haben hier die Insurtechs Themen gefunden, bei denen sie mit relativ einfachen Lösungen sich als Vermittler zwischen Kunden und Versicherungen schieben. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung, wie sollen sich Versicherer verhalten?

Die entscheidende Frage ist, welche Player zukünftig den Endkundenkontakt haben werden. Denn diejenige Plattform, welche die Kundeninteraktion beherrscht, also alle traditionellen und die neuen mobilen Kommunikationskanäle wie Social Media, Chats, Robo-Advisors oder Portale und deren zugrunde liegenden Prozesse bedient, gibt den Takt an.

Aus Sicht des Konsumenten sind die meisten Finanzprodukte sogenannte «low interest products», also Produkte ohne echten emotionalen Wert. Darum will er Bank- und Versicherungsgeschäfte schnell, unkompliziert und mobil erledigen. Vieles spricht dabei für die bisherigen Marktakteure - sofern es Ihnen gelingt, die FinTechs und InsurTechs in ihr Eco-System respektive in die Wertschöpfungskette einzubinden.

Gerade als Kunde bin ich erstaunt, wie viele Medienbrüche es in der Kommunikation mit den Versicherungsunternehmen noch gibt. Weshalb ist die Digitalisierung hier noch nicht weiter, welche Entwicklungen bringen hier eine Verbesserung?

In der Tat sind Medienbrüche heute immer noch vorhanden. Ein wichtiger Grund ist, dass bei den Versicherern für das Bereitstellen von digitalen Kundenservices in der Vergangenheit schlicht die Ressourcen fehlte. Diese waren weitgehend für den Unterhalt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...