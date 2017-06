=== *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Mai Importpreise PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+4,6% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+6,1% gg Vj *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Juni PROGNOSE: 103 zuvor: 102 *** 09:30 DE/Kabinett, Beschluss zum Haushaltsentwurf 2018 und zum Finanzplan bis 2021, 12:30 PK von Bundesfinanzminister Schäuble, Berlin *** 09:30 EU/EuGH, Urteil zur finanziellen Transparenz bei der Deutschen Bahn, Luxemburg 09:30 AU/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsident Williams (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Economic Association of Australia, Canberra *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Mai Geldmenge M3 PROGNOSE: +5,0% gg Vj zuvor: +4,9% gg Vj Drei-Monats-Rate M3 PROGNOSE: +5,1% gg Vj zuvor: +5,0% gg Vj *** 10:00 PT/EZB, Abschluss Forum on Central Banking (seit 26.6.), u.a. Teilnahme von EZB-Präsident Draghi, -Vizepräsident Constancio und -Direktor Mersch; 15:30 Geldpolitisches Panel mit Draghi (EZB), Carney (BoE), Kuroda (BoJ) und Poloz (BoC), Sintra 10:00 DE/Deutsche Euroshop AG, HV, Hamburg *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Juni (vorläufig) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+1,4% gg Vj 11:00 LU/Grand City Property Ltd, HV, Luxemburg *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:45 DE/EZB-Direktorin Lautenschläger, Rede auf einem Bafin-Symposium, Bonn 13:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede beim Kongress "Deutschland 4.0" der CDU/CSU-Fraktion, Berlin 13:45 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:00 US/Monsanto Co, Ergebnis 3Q, St. Louis *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) 17:00 DE/Deutsche Asset Management, Kapitalmarktausblick für das zweite Halbjahr, Frankfurt *** 22:30 US/Federal Reserve, umfassende Ergebnisse der Banken-Stresstests nach dem Dodd-Frank-Act, Washington - DE/Delivery Hero AG, Ende der Zeichnungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis) ===

