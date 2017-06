Ein im Netz veröffentlichtes Chat-Protokoll einer AfD-WhatsApp-Gruppe zieht weitere Kreise. Die Bundesregierung soll im Bundestag Stellung beziehen, weil angeblich ein Bundespolizist mitdiskutiert haben soll.

Die an die Öffentlichkeit gelangten internen Chat-Protokolle von AfD-Politikern mit nationalistischen Äußerungen haben ein parlamentarisches Nachspiel. Nach Informationen des Handelsblatts will der Grünen-Bundestagsabgeordnete Volker Beck in der Fragestunde des Bundestages am heutigen Mittwoch von der Bundesregierung Auskunft über mögliche Konsequenzen.

Hintergrund sind Äußerungen eines AfD-Mitglieds, bei dem es sich Medienberichten zufolge um einen Bundespolizisten handeln soll. In einer WhatsApp-Gruppe der AfD Sachsen-Anhalt soll der Mann gefordert haben, die Medien zu unterwandern, weil es sonst "ganz schwer" werde. "Mit der Machtübernahme muss ein Gremium alle Journalisten und Redakteure überprüfen und sieben. Chefs sofort entlassen, volksfeindliche Medien verbieten."

Beck will von der Bundesregierung wissen, inwiefern sie Maßnahmen plant oder ergreift, um auf die im Netz veröffentlichten "verfassungswidrigen Äußerungen" mutmaßlicher Bundespolizisten zu reagieren. Er will zudem wissen, was die für den Fall zuständige Bundespolizeidirektion in Pirna unternehmen wolle. "Wenn es um die Pressefreiheit geht, darf nicht gezaudert werden", sagte Beck dem Handelsblatt. Er erwarte daher von der Bundespolizei, den Sachverhalt "zügig" aufzuklären und entsprechenden Maßnahmen gegen die Beteiligten zu treffen. "Es darf nicht der Anschein geweckt werden, dass die Bundespolizei autoritäres Gedankengut duldet."

Scharfe Kritik äußerte Beck an der AfD. "Die AfD hat den demokratischen Konsens schon lange verlassen und stellt dies immer wieder ...

