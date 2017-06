Janet Yellen, Chefin der US-Notenbank Fed hält das Zurückdrehen der Finanzreformen in den USA für keine gute Sache. Sie blickt jedoch positiv in die Zukunft - in ihrem Leben erwartet sie keine große Finanzkrise mehr.

US-Notenbankchefin Janet Yellen rechnet für viele Jahre nicht mehr mit einer großen Finanzkrise. Es würde wahrscheinlich zu weit gehen zu sagen, es werde niemals mehr zu einer weiteren Finanzkrise kommen, sagte Yellen am Dienstag auf einer Veranstaltung in London. Sie ...

