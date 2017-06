The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA IMOC XFRA AT0000A0VDP8 IMMOFINANZ 12-17 BD00 BON EUR N

CA 4A5A XFRA BE0002180462 FAGRON N.V. 12-17 BD00 BON EUR N

CA ZM9V XFRA DE000A14KJR0 PCC SE ITV.15/17 BD00 BON EUR N

CA C0U7 XFRA DE000A1TNGG3 CLOUD NO 7 13/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JAV0 DZ BANK IS.A271 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB1L00 LB.HESS.-THR. OPF 922 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3GT3 HSH NORDBANK IS 10/20 A BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBW5PJ4 LBBW PF.R.5903 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB3222 LDSBK.SAAR OPF A322 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2FT0 LB.HESS.THR.CARRARA07A/15 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LBB6A01 DEKABANK DGZ IHS.828 STZ BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LBB6AZ5 DEKABANK DGZ IHS.827 ZFL BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LFA0059 LFA F.B.BAYERN IS.R1005 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB5JJ8 NORDLB IS.S.935 BD01 BON EUR N

CA DMCS XFRA FR0010492025 C.F.FINANC.LOC. 07/17 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US00434NAA37 WILLIAMS P./ACMP FI.12/23 BD01 BON USD N

CA CLHA XFRA US14149YAX67 CARDINAL HEALTH 13/18 BD01 BON USD N

CA XFRA US832248AQ16 SMITHFIELD FDS 2017 BD01 BON USD N

CA XFRA US87938WAG87 TELEFONICA EM. 07/17 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0078057725 GRIECHENLD.97/17 MTN S.13 BD01 BON JPY N

CA XFRA XS1081204957 WHEELOCK FIN. 14/17 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA DE000HV2AH62 UC-HVB IS1770 BD02 BON EUR N

CA XFRA HK0000205267 HANG SENG BK 14-17 REGS BD02 BON CNY N

CA XFRA XS0307408152 DP WORLD SUKUK 07/17 REGS BD02 BON USD N