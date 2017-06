FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

41A XFRA US02153W1009 ALTISOURCE RESID. DL-,01 0.133 EUR

AVJ XFRA US0303711081 AMERICAN VANGUARD DL-,10 0.013 EUR

KFY XFRA US5006432000 KORN FERRY INTL DL -,01 0.089 EUR

OFP XFRA PR67103X1020 OFG BANCORP. DL 1 0.053 EUR

13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.164 EUR

B15A XFRA CA05577W2004 BRP INC. SUBORD.VOT. O.N. 0.054 EUR

2NB XFRA CA6647841056 NORTHERN BLIZZARD RESOUR. 0.013 EUR

CNP XFRA US4571871023 INGREDION INC. DL-,01 0.444 EUR

SW6 XFRA US85254J1025 STAGINDUTRIAL INC. DL-,01 0.104 EUR

2CW1 XFRA CA13874X2023 CANWEL BUILDING MAT.GRP 0.094 EUR

0SZ XFRA US86933G1058 SUTHERLAND ASS. DL -,0001 0.329 EUR

9NF XFRA CA64438T4019 NEW FLYER INDS 0.218 EUR

DY2 XFRA US24906P1093 DENTSPLY SIRONA DL-,01 0.078 EUR

7PS XFRA CA7397211086 PRAIRIESKY ROYALTY LTD 0.042 EUR

50A XFRA US92339V1008 VEREIT INC. DL-,0001 0.122 EUR

L9O XFRA CA5054401073 LABRADOR IR.ORE ROYL.CRP. 0.403 EUR

PIR XFRA CNE100001MK7 PEOPL.INS.CO.(GR.) H YC 1 0.004 EUR

SKX XFRA JP3396210001 SKYLARK CO. LTD 0.127 EUR

293 XFRA US55303A1051 MGM GROWTH PROPERTIES A 0.351 EUR

6BD XFRA CA05651W2094 BADGER DAYLIGHTING LTD 0.022 EUR

2AYA XFRA CA05329N1024 AUTOMOTIVE FINCO CORP. 0.011 EUR

DHR XFRA US05508R1068 B + G FOODS INC. (NEW) 0.413 EUR

FM6 XFRA US3208671046 FIRST MIDW.BANC.DEL.DL-01 0.089 EUR

5P7 XFRA CA74061A1084 PREMIUM BRANDS HLDGS(NEW) 0.282 EUR

61F XFRA CA2861812014 ELEMENT FLEET MGMT CORP. 0.050 EUR

636 XFRA CA82621K1021 SIENNA SENIOR LIV. 0.050 EUR

FVEN XFRA CA8908953034 TORC OIL + GAS LTD 0.013 EUR

B6M2 XFRA CA3505071090 FOUNDERS ADV.CAP. O.N. 0.008 EUR

HIP XFRA US7005171050 PARK HOTELS+RESORTS DL-01 0.382 EUR

B91 XFRA BMG1190F1077 BLUE CAPIT.REIN.HLDGS DL1 0.266 EUR

DCF1 XFRA US2331532042 DCT INDUST. TRUST DL -,01 0.275 EUR

13K XFRA US4893981070 KENNEDY-WILSON DL-,0001 0.151 EUR

6PM XFRA US69924R1086 PARAMOUNT GROUP DL -,01 0.084 EUR

2C9N XFRA US3850023082 GRAMERCY PR.TR.NEW DL-,01 0.333 EUR

C0Y XFRA CA14150G4007 CARDINAL ENERGY LTD 0.024 EUR