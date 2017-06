FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

03M XFRA CA5734591046 MARTINREA INTL INC. 0.020 EUR

IBVA XFRA CA46071W2058 INTERRENT REIT TR.UTS 0.014 EUR

3IX XFRA CA45790B1040 INNERGEX RENEWABLE ENERGY 0.111 EUR

C7G XFRA CA4495861060 IGM FINANCIAL INC. 0.378 EUR

FRQ XFRA CA31943B1004 FIRST CAP.RE 0.144 EUR

016 XFRA CA22576C1014 CRESCENT POINT ENERGY 0.020 EUR

VCE XFRA CA15712L1004 CERVUS EQUIPMENT CORP. 0.047 EUR

2CP XFRA CA14042M1023 CAPITAL POWER CORP. 0.262 EUR

C1U XFRA CA13650J1049 CDN REAL ESTATE INV. TR. 0.105 EUR

PC8 XFRA CA13645T1003 CDN PACIFIC RAILWAY 0.378 EUR

CJ6 XFRA CA13321L1085 CAMECO CORP. 0.067 EUR

CF7 XFRA CA1254911003 CI FINANCIAL CORP. 0.079 EUR

AGU XFRA CA0089161081 AGRIUM INC. 0.777 EUR

7AG XFRA CA0011811068 AG GROWTH INTL INC. 0.134 EUR

AXV XFRA BMG0692U1099 AXIS CAPIT. HLDGS DL -,10 0.337 EUR

8GB XFRA CA3748252069 GIBSON ENERGY INC. 0.222 EUR

PL2 XFRA CA7005632087 PARK LAWN CORP. 0.026 EUR

9TF XFRA CA87241L1094 TFI INTERNATIONAL INC. 0.128 EUR

C7J1 XFRA CA83179X1087 SMART REAL EST. I. V.VTG 0.095 EUR

EMH1 XFRA DE000A1K0409 PFERDEWETTEN.DE AG 0.120 EUR

S76 XFRA US8621211007 STORE CAPITAL CORP.DL-,01 0.257 EUR

4CR1 XFRA US16934Q2084 CHIMERA INVESTMENT DL-,01 0.444 EUR

HBNC XFRA CA4442181018 HUDSONS BAY CO. 0.008 EUR

8PO XFRA JP3855900001 POLA ORBIS HLDGS INC. 0.199 EUR

1NR XFRA CA6665111002 NORTHLAND POWER INC. 0.060 EUR

WTY XFRA IE00BDB6Q211 WILLIS TOWERS WATSON 0.471 EUR

NT1 XFRA VGG639071023 NAM TAI PROPERTY INC. 0.062 EUR

4OQ1 XFRA US00123Q1040 AGNC INV.CORP. DL-,001 0.160 EUR

7NX XFRA JP3758190007 NEXON CO. LTD 0.039 EUR

6LQ XFRA CA4296442060 HIGH ARCTIC EN. SVCS 0.011 EUR

6LT XFRA CA09076P1045 BIRD CONSTRUCTION 0.022 EUR

DCH1 XFRA US2605431038 DOW CHEM. DL 2,50 0.408 EUR

B4O1 XFRA US97382A2006 WINDSTREAM HLDGS DL-,0001 0.133 EUR

IY5 XFRA JP3102320003 ISTYLE INC. 0.004 EUR

KP8 XFRA CA48265Y1043 KP TISSUE INC. 0.121 EUR