FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

2H2 XFRA US90187B1017 TWO HARBORS INV.DL -,0001 0.231 EUR

AOS XFRA GB0022569080 AMDOCS LTD. LS-,01 0.195 EUR

WPY XFRA US92936U1097 W.P. CAREY INC. DL-,01 0.888 EUR

AN3 XFRA FR0000071946 ALTEN SA 1.000 EUR

EKE XFRA FR0000035818 ESKER S.A. INH. EO 2 0.300 EUR

AZU XFRA ES0112501012 EBRO FOODS NOM. EO -,60 0.190 EUR

AI3A XFRA ES0109067019 AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 0.540 EUR

H3U1 XFRA US4278255009 HERSHA HOSPIT.TR. SBI A 0.249 EUR

8RC XFRA CA00208D4084 ARC RES LTD 0.034 EUR

ETG XFRA DE000A0MVLS8 ENVITEC BIOGAS O.N. 0.600 EUR

NTG XFRA DE000A0KPPR7 NABALTEC AG INH. 0.150 EUR

DSF4 XFRA DE000A0D4TQ9 COBA GEN.05/20 4.700 %

WUG3 XFRA DE0007775231 WESTAG + GETALIT VZO O.N. 1.000 EUR

WUG XFRA DE0007775207 WESTAG + GETALIT ST O.N. 0.940 EUR

1PM XFRA US74164F1030 PRIMORIS SERVICES CORP. 0.049 EUR

PJC XFRA CNE100000593 PICC PROPERTY+CASU. H YC1 0.040 EUR

CVV XFRA CNE100000528 CHINA COAL ENERGY H YC 1 0.005 EUR

R4P XFRA CNE100000445 SHANGHAI PRIME MACH.YC 1 0.005 EUR

S8P XFRA CNE100000429 SH.DASH.AGR.F.T.H YC 0,10 0.001 EUR

BV2 XFRA CA09784Y1088 BONAVISTA ENERGY CORP. 0.007 EUR

RNY XFRA CA98462Y1007 YAMANA GOLD INC. 0.004 EUR

J6I XFRA CA96467A2002 WHITECAP RESOURCES INC. 0.016 EUR

CVZ XFRA CA9237251058 VERMILION ENERGY INC. 0.144 EUR

VCR XFRA CA92340R1064 VERESEN INC. 0.056 EUR

TRS XFRA CA89353D1078 TRANSCANADA CORP. 0.420 EUR

41Z XFRA CA86880Y1097 SURGE ENERGY INC. 0.005 EUR

8SP XFRA CA86828P1036 SUPERIOR PLUS CORP. 0.040 EUR

S3A XFRA CA85472N1096 STANTEC INC. 0.084 EUR

SEP XFRA CA81373C1023 SECURE ENERGY SERVICES 0.014 EUR

R7G XFRA CA7669101031 RIOCAN REAL ESTATE INV. 0.079 EUR

PWF XFRA CA73927C1005 POWER FINL CORP. 0.277 EUR

POC XFRA CA73755L1076 POTASH CORP. SAS. INC. 0.089 EUR

PXK XFRA CA7170461064 PEYTO EXPL.+DEVEL.CORP. 0.074 EUR

NR4 XFRA CA64156L1013 NEVSUN RES LTD 0.009 EUR

9MU XFRA CA6252841045 MULLEN GROUP LTD 0.020 EUR