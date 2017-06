FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

P92A XFRA US70338P1003 PATERN ENERGY GR.A DL-,01 0.371 EUR

HIK XFRA JP3783420007 HIKARI TSUSHIN INC. 0.548 EUR

JAT XFRA JP3726800000 JAPAN TOBACCO 0.556 EUR

NKO XFRA JP3668000007 NIKKISO CO. LTD 0.064 EUR

3N8 XFRA JP3651210001 NABTESCO CORP. 0.222 EUR

QJE XFRA JP3639650005 DON QUIJOTE HLDGS CO. LTD 0.143 EUR

TYR XFRA JP3610600003 TOYO TIRE + RUBBER 0.159 EUR

T6R XFRA JP3582600007 TOKYO TATEMONO 0.111 EUR

7TC XFRA JP3560800009 TOKAI CARBON 0.032 EUR

ISW XFRA JP3551530003 INFORM. SVCS INTL-DENTSU 0.199 EUR

DEN XFRA JP3551520004 DENTSU INC. 0.357 EUR

TO6 XFRA JP3538450002 TOW CO. LTD 0.103 EUR

CUP XFRA JP3519400000 CHUGAI PHARMACEUT'L 0.230 EUR

DPN XFRA JP3493400000 DIC CORP. 0.477 EUR

XKK XFRA JP3366800005 SHOWA SHELL SEKIYU 0.151 EUR

5S2 XFRA JP3360250009 SHO-BOND HLDGS CO. LTD 0.477 EUR

SHM XFRA JP3358000002 SHIMANO INC. 0.616 EUR

SHD XFRA JP3351600006 SHISEIDO CO. LTD 0.079 EUR

CB4 XFRA JP3346300001 CAC HOLDINGS CORP. 0.143 EUR

S3X XFRA JP3322930003 SUMCO CORP. 0.079 EUR

KOY XFRA JP3301100008 KOBAYASHI PHARMACEUT. 0.207 EUR

V3U XFRA JP3274070006 GREEINC. 0.079 EUR

KUY XFRA JP3269600007 KURARAY CO. LTD YN 50 0.159 EUR

KUO1 XFRA JP3266400005 KUBOTA CORP. 0.111 EUR

KIR XFRA JP3258000003 KIRIN HOLDINGS CO. LTD. 0.155 EUR

KY4 XFRA JP3256000005 KYOWA HAKKO KIRIN CO.LTD. 0.099 EUR

CNJ XFRA JP3243600008 CANON MARKETING JAPAN INC 0.159 EUR

CNN1 XFRA JP3242800005 CANON INC. 0.596 EUR

KAO XFRA JP3205800000 KAO CORP. 0.429 EUR

OS1 XFRA JP3188220002 OTSUKA HOLDINGS CO.LTD. 0.397 EUR

EJI XFRA JP3165950001 EBARA JITSUGYO 0.179 EUR

ABW XFRA JP3116000005 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD. 0.238 EUR

58JA XFRA JP3040890000 JAPAN PRIME REALTY INV. 56.713 EUR

S4C XFRA JP3027670003 NIPPON BUILDING FUND INC. 71.487 EUR

RF5 XFRA US7495521053 RF INDUSTRIES DL-,01 0.018 EUR