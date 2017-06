FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EIX XFRA US2810201077 EDISON INTL 0.482 EUR

D8K XFRA US25960P1093 DOUGLAS EMMETT DL -,01 0.204 EUR

DL7A XFRA US2540671011 DILLARDS A DL-,01 0.062 EUR

HBO XFRA US2527843013 DIAMONDROCK HOSP. DL-,01 0.111 EUR

DCO XFRA US2441991054 DEERE CO. DL 1 0.533 EUR

DAP XFRA US2358511028 DANAHER CORP. DL-,01 0.124 EUR

WX7 XFRA US22002T1088 CORPORATE OFF. PR. TR. MD 0.244 EUR

MA5 XFRA JP3863030007 MACROMILL INC. O.N. 0.039 EUR

0FA XFRA US31154R1095 FARMLAND PARTNERS DL-,01 0.113 EUR

RCY XFRA US23283R1005 CYRUSONE INC. DL-,01 0.373 EUR

WXA XFRA US14067E5069 CAPSTEAD MTGE DL-,01 0.186 EUR

CAL XFRA US1331311027 CAMDEN PTY TR. SBI DL-,01 0.666 EUR

CAZ XFRA US1248301004 CBL + ASS. PROP. DL-,01 0.235 EUR

BO9 XFRA US1011211018 BOSTON PROPERTIES DL-,01 0.666 EUR

BLX XFRA US0918261076 BLACK BOX CORP. DL-,001 0.107 EUR

WV8 XFRA US0534841012 AVALONBAY COMM. DL-,01 1.261 EUR

AHD XFRA US0441031095 ASHFORD HOSPITALITY TRUST 0.107 EUR

FRM2 XFRA US0413562051 ARLINGTON ASSET INVEST. A 0.488 EUR

9A1 XFRA US03762U1051 APOLLO COM.REAL EST.FIN. 0.408 EUR

AOG XFRA US0373471012 ANWORTH MORTGAGE DL -,01 0.133 EUR

KTF XFRA US6092071058 MONDELEZ INTL INC. A 0.169 EUR

AAY XFRA US0357104092 ANNALY CAP.MGMT DL -,01 0.266 EUR

A6W XFRA US0152711091 ALEXANDRIA REAL EST. EQU. 0.764 EUR

AGL XFRA US0084921008 AGREE RLTY CORP. DL-,0001 0.448 EUR

WX1 XFRA US0042391096 ACADIA RLTY TRUST DL-001 0.231 EUR

0MO XFRA JP3924800000 DMG MORI CO. LTD. 0.119 EUR

SMZ1 XFRA KYG8167W1380 SINO BIOPH.SUBDIV.HD-,025 0.002 EUR

LOC XFRA JP3965400009 LION CORP. 0.056 EUR

YRB XFRA JP3955800002 YOKOHAMA RUBBER 0.207 EUR

UN4 XFRA JP3951600000 UNICHARM CORP. 0.071 EUR

YMA XFRA JP3942800008 YAMAHA MOTOR 0.258 EUR

V94 XFRA JP3870000001 MABUCHI MOTOR LTD 0.405 EUR

HDM XFRA JP3854600008 HONDA MOTOR 0.191 EUR

01H XFRA JP3853000002 HORIBA LTD 0.318 EUR

BGT XFRA JP3830800003 BRIDGESTONE CORP. 0.556 EUR