FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

21S XFRA US84860W1027 SPIRIT REALTY CAP. DL-,01 0.160 EUR

PRL XFRA US7512121010 RALPH LAUREN A DL-,01 0.444 EUR

C3M XFRA CNE100001NP4 CN.MACH.ENGI.CORP. H YC 1 0.027 EUR

UG5A XFRA ZAE000071080 TIGER BRANDS NEW RC-,10 0.259 EUR

TZL1 XFRA ZAE000044897 TELKOM SA SOC RC 10 0.200 EUR

CX0 XFRA CA1724541000 CINEPLEX INC. 0.094 EUR

DRG XFRA CA26154A1066 DREAM GL.REAL EST.I.TR.U. 0.045 EUR

8B8 XFRA CA09202D2077 BLACK DIAMOND GRP LTD 0.017 EUR

7C4 XFRA CA15713J1049 CES ENERGY SOLUTIONS 0.002 EUR

7SN XFRA JP3336560002 SUNTORY BEVERAG.+FOOD LTD 0.294 EUR

BLDA XFRA US1108281007 BRITISH LAND ADR/1 LS-,25 0.084 EUR

9BL XFRA JP3831490002 BROADLEAF CO. LTD 0.087 EUR

ATP XFRA US00215F1075 ATN INTL INC. DL-,01 0.302 EUR

E8V XFRA JP3169750001 ENVIPRO HOLDINGS INC. 0.159 EUR

28K XFRA CA13124N1033 CALLIDUS CAPITAL CORP. 0.067 EUR

WFM XFRA US9668371068 WHOLE FOODS MKT 0.160 EUR

WDC XFRA US9581021055 WESTN DIGITAL DL-,01 0.444 EUR

VI1 XFRA US9202531011 VALMONT IND. INC. DL 1 0.333 EUR

WVI XFRA US9172861067 URSTADT BIDDLE PROP. 0.209 EUR

R9L1 XFRA US76120W7083 RESOURCE CAPITAL DL-,001 0.044 EUR

UMQ XFRA US9042141039 UMPQUA HLDGS CORP. 0.142 EUR

UB5 XFRA US9029733048 U.S. BANCORP DL-,01 0.249 EUR

3T8 XFRA US89214P1093 TOWNEBANK DL 2,5 0.124 EUR

TZ4 XFRA US88830M1027 TITAN INTL INC. DL-,01 0.004 EUR

THF XFRA US8829041057 THAI FD INC. DL-,01 0.038 EUR

UF2 XFRA US8678921011 SUNSTONE H.INV.(N.) DL-01 0.044 EUR

SCZ XFRA US8666741041 SUN COMM. INC. DL-,01 0.595 EUR

SYK XFRA US8636671013 STRYKER CORP. DL-,10 0.377 EUR

SD5 XFRA US8581191009 STEEL DYNAMIC DL-,0025 0.138 EUR

VSP XFRA US85571B1052 STARWOOD PPTY TRST DL-,01 0.426 EUR

SY2 XFRA US8308791024 SKYWEST INC. 0.071 EUR

SSU XFRA US7960508882 SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95

SSUN XFRA US7960502018 SAMSUNG EL.0,5GDRS NV PFD

GEI XFRA US78440X1019 SL GREEN REALTY DL-,01 0.688 EUR

KMB XFRA US78440P1084 SK TELECOM CO.LTD.ADR 1/9