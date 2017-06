Liebe Leser,

um ein Drittel ist der Aktienkurs von J.P. Morgan Chase & Co. seit der Wahl von Donald Trump gestiegen. Im 1.Quartal zeigte sich, dass der Zuwachs gerechtfertigt war. Allein im Investmentbanking erwirtschaftete J.P. Morgan Chase & Co. einen Gewinn von 3,2 Mrd. $, 64% mehr als im Vorjahr. Dabei profitierte das Geldhaus von seiner starken Position im M&A-Geschäft, also der Beratung bei Fusionen und Übernahmen. Allein in diesem Bereich stieg der Gewinn um ... (Jens Gravenkötter)

