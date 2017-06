Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Hanwha Q Cells 0% auf 7,4, davor 6 Tage im Plus (17,27% Zuwachs von 6,31 auf 7,4), Gilead Sciences -0,83% auf 70,65, davor 6 Tage im Plus (11,1% Zuwachs von 64,12 auf 71,24), Nintendo -4,29% auf 306,244, davor 6 Tage im Plus (10,34% Zuwachs von 290 auf 319,98), Aurubis -0,17% auf 69,34, davor 4 Tage im Plus (2,1% Zuwachs von 68,03 auf 69,46), Technogym -1,13% auf 7, davor 4 Tage im Plus (1,29% Zuwachs von 6,99 auf 7,08), First Solar -0,3% auf 40,05, davor 4 Tage im Plus (13,31% Zuwachs von 35,45 auf 40,17), Valeant -2,52% auf 16,65, davor 4 Tage im Plus (29,89% Zuwachs von 13,15 auf 17,08), ThyssenKrupp -0,84% auf 25,41, davor 4 Tage im Plus (8,15% Zuwachs von 23,7 auf 25,62), jd.com -5,55% auf 40,69, davor 4 Tage im Plus (10,75% Zuwachs von 38,9 auf...

