Ganz nach dem Motto: Zusammen sind wir sicher! Ein besonderes Bündnis haben Apple und der Netzwerkausrüster Cisco Systems geschlossen: Sie wollen erreichen, dass Kunden, die ausschließlich Apple- und Cisco-Produkte einsetzen, bei der Versicherung von Cyber-Risiken einen Prämienrabatt erhalten. Apple-CEO Tim Cook lobte auf einer Entwicklerkonferenz die besondere Sicherheit, die bei Apple-Produkten in Verbindung mit bestimmten Cisco-Produkten entsteht. Zumindest für die IT-Fachleute war damit die Nebenbotschaft klar erkennbar, dass ein konkurrierendes Produkt aus dem Hause Alphabet in puncto Sicherheit unterlegen sei. Cook kündigte an, dass Apple und Cisco sich gemeinsam ins Zeug legen würden, um die skizziertenVersicherungs-Rabatte Wirklichkeit werden zu lassen. Wir hatten uns zuletzt mit gutem Erfolg bei Apple engagiert, sehen aber nach dem jüngsten Kursrutsch von 155 auf 142 $ noch vom Neuaufbau einer eigenen Position ab.br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus dem gestrigen Frankfurter Tagesdienst.br/>

Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info