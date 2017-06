Der umstrittene erste Transport von Atommüll auf einem Fluss in Deutschland hat begonnen. In der Nacht wurden drei Behälter mit Atommüll auf das Spezialschiff in Obrigheim geladen. Gegner haben Proteste angekündigt.

Der umstrittene erste Transport von Atommüll auf einem Fluss in Deutschland hat unter erhöhtem Polizeischutz begonnen. Am Morgen legte am stillgelegten Kernkraftwerk Obrigheim in Baden-Württemberg ein Spezialschiff mit drei Castoren ab, wie der Energieversorger EnBW am Mittwoch mitteilte. Die Behälter mit verbrauchten Brennelementen sind für ein Zwischenlager in Neckarwestheim bestimmt. Gegner haben Proteste angekündigt.

In der Nacht zum Mittwoch war der Schubverband mit drei Castorbehältern beladen worden. "Wir gehen davon aus, dass ...

