SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Die Technologiewerte setzen ihre globale Achterbahnfahrt am Mittwoch fort in Asien fort. Nachdem sie in den USA sehr schwach gelegen hatten, setzt sich dieser Trend vor allem auf Taiwan und in Südkorea fort. Insgesamt zeigen sich die Börsen in Ostasien aber widerstandsfähig, auch wenn die Minuszeichen überwiegen.

Als Belastungsfaktor werden die Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi genannt, der am Vortag die in Europa gedämpfte Inflation einzig auf Sonderfaktoren zurückgeführt hatte. Zudem unterstrich Draghi die Bereitschaft zur Anpassung der Geldpolitik an die anhaltende Konjunkturerholung. Im Handel wird dies dahingehend interpretiert, dass der Startschuss für den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik der EZB nicht mehr fern ist.

"Wenn die Erholung der Eurozone weiterhin Fahrt aufnimmt, werden die Märkte Schritt für Schritt ihren Blick hinsichtlich einer wachsenden Wahrscheinlichkeit einer sich ändernden Geldpolitik anpassen", sagt ING-Volkswirt Rob Carnell. Die für viele Marktteilnehmer etwas überraschenden Draghi-Kommentare belasten Dollar und Aktien gleichermaßen. Am Rentenmarkt ziehen die Renditen an. In Australien klettert die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen auf 2,44 von 2,37 Prozent am Dienstag, in Südkorea auf 2,14 nach zuletzt 2,11 Prozent.

Gestiegene bzw. sich erholende Rohstoffpreise bescheren der rohstofflastigen Börse in Australien ein rares Plus. Der S&P/ASX-200 steigt um 0,6 Prozent. In Tokio drückt der Yen-Stärke den Nikkei-225 um 0,3 Prozent auf 20.156 Punkte ins Minus, der Schanghai-Composite gewinnt 0,1 Prozent auf 3.193 Zähler.

Takata bleiben auf Talfahrt

Das Technologiesegment in China hält sich recht wacker und verliert nur knapp. Nach Rekordständen auf Neuseeland und in Südkorea am Vortag kommen die dortigen Leitindizes leicht zurück. Deutlicher ins Hintertreffen gerät die Börse in Taipeh auf Taiwan - belastet von Verlusten im Technologiesektor, nachdem die US-Schwergewichte Alphabet, Microsoft und Amazon am Vorabend deutlich nachgegeben hatten. Catcher Technology, Wistron und Taiwan Semiconductor büßen alle mehr als 1 Prozent ein.

Steigende Renditen sind gute Nachrichten für den Banken- und den Versicherungssektor. In Japan legen Dai-ichi Life und T&D Holdings jeweils um 2 Prozent zu. Toshiba verlieren in Tokio 1,2 Prozent. Der Elektronikkonzern steht kurz vor dem Verkauf der Speicherchipssparte. Die Aktie des insolventen Airbag-Herstellers verliert weitere 68 Prozent.

Ölpreise nach Rücksetzer wieder erholt

Nachdem der US-Branchenverband API einen Lageraufbau in den USA gemeldet hatte, gaben die Ölpreise am späten Vorabend erneut nach. Allerdings erholen sie sich im asiatischen Geschäft wieder. Marktteilnehmer setzen darauf, dass die offiziellen Lagerbestandsdaten der US-Regierung im Tagesverlauf ein anderes Bild zeichnen, denn der Wirbelsturm Cindy dürfte angesichts der Förderausfälle im Golf von Mexiko einen Lageraufbau verhindert haben, so die Hoffnungen des Marktes. Die global gehandelte Ölsorte Brent verliert aktuell 0,2 Prozent auf 46,54 Dollar, war am Vortag im Tief aber nur knapp über 46 Dollar gehandelt worden.

Der Goldpreis gibt leicht nach, Kupfer und Zink kommen ebenfalls leicht zurück, nachdem die Preise auf den höchsten Stand seit zwei Monaten geklettert waren.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.749,00 +0,61% +0,88% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.162,77 -0,31% +5,48% 08:00 Kospi (Seoul) 2.386,24 -0,24% +17,75% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.192,82 +0,05% +2,87% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.747,90 -0,36% +17,47% 10:00 Straits-Times (Singapur) 3.214,41 -0,16% +11,58% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.773,91 -0,31% +8,05% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 11:26 Uhr % YTD EUR/USD 1,1348 +0,1% 1,1336 1,1250 +7,9% EUR/JPY 127,31 +0,0% 127,26 125,61 +3,6% EUR/GBP 0,8855 +0,1% 0,8847 0,8823 +3,9% GBP/USD 1,2816 +0,0% 1,2813 1,2750 +3,9% USD/JPY 112,20 -0,1% 112,27 111,66 -4,0% USD/KRW 1142,48 +0,1% 1141,02 1136,52 -5,4% USD/CNY 6,8020 -0,2% 6,8126 6,8145 -2,1% USD/CNH 6,8027 -0,2% 6,8164 6,8149 -2,5% USD/HKD 7,8018 +0,0% 7,8005 7,8001 +0,6% AUD/USD 0,7604 +0,3% 0,7582 0,7611 +5,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,05 44,24 -0,4% -0,19 -22,6% Brent/ICE 46,54 46,65 -0,2% -0,11 -20,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.251,49 1.247,20 +0,3% +4,29 +8,7% Silber (Spot) 16,80 16,70 +0,6% +0,10 +5,5% Platin (Spot) 920,75 921,50 -0,1% -0,75 +1,9% Kupfer-Future 2,65 2,65 +0,1% +0,00 +5,2% ===

