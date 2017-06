München (ots) -



Anmoderationsvorschlag: Per Knopfdruck Online seine Lebensmittel oder auch sein Mittagessen bestellen. So unkompliziert das klingt, gibt es gerade bei den sommerlichen Temperaturen doch Wichtiges zu beachten. Marco Chwalek berichtet:



Sprecher: Herrschen hohe Außentemperaturen ist bei sensiblen Lebensmitteln besondere Achtsamkeit nötig. Darum haben wir den TÜV SÜD-Experten Dr. Andreas Daxenberger gefragt, was sowohl Käufer als auch Food Online-Services bedenken müssen, damit die Lieferungen frisch bleiben?



O-Ton Andreas Daxenberger: 21 Sekunden



Besonders an heißen Tagen ist unbedingt zu beachten, dass die Kühlketten nicht unterbrochen werden. Rohe und gefrorene Lebensmittel sollte man nur dann bestellen, wenn man auch zuhause ist, um die Bestellungen dann direkt in Empfang nehmen zu können. Lücken in der Kühlung erhöhen das Verderbnis-Risiko, und darum schließen auch viele Online-Supermärkte frische Produkte im Sommer generell aus.



Sprecher: Ein sehr wichtiges Thema für Allergiker sind die Lebensmittelinformationen. Wie sieht es damit bei den Online-Händlern aus?



O-Ton Andreas Daxenberger: 19 Sekunden



Auch Anbieter im Internet unterliegen denselben Vorschriften der Lebensmittelkennzeichnung wie Ladeninhaber. Seriöse Anbieter geben daher alle gesetzlich vorgeschriebene Allergie- und Nährwertinformationen in der Produktbeschreibung an. Wobei alle Pflichtangaben leicht verständlich beschrieben sein müssen.



Sprecher: Wer keine Lust zu kochen hat, bestellt sich gerne auch Pizza, Pasta oder chinesisches Essen. Was ist zu tun, damit die Speisen heiß ankommen?



O-Ton Andreas Daxenberger: 15 Sekunden



Auch hier ist größte Herausforderung der Lieferweg, denn wichtig, dass die Gerichte die Temperatur behalten bis zur Auslieferung. Deshalb werden von den meisten Online-Services auch Thermoboxen genutzt, damit die Temperatur konstant bleibt.



Abmoderationsvorschlag: Und mit diesen Tipps von TÜV SÜD können Sie sich mit einem guten Gefühl all die bestellten Lebensmittel schmecken lassen.



