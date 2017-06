Nordkoreas Diktator hält die Welt in Atem. Dabei wollte der Westen ihm längst das Geld abgegraben haben. Doch mit Gastarbeitern und zweifelhaften Geschäften in aller Welt erwirtschaftet Kim Jong-un Milliarden.

Irgendwann, mitten in dieser irrwitzigen Suche nach Nordkoreas Geldquellen, muss es plötzlich ganz schnell gehen. Es ist ein sonniger Freitagmorgen auf einer großen Straßenkreuzung in Warschau, als Nicolas Levi, ein drahtiger Mann in den Dreißigern mit Glatze und Poloshirt, seinen Fiat Sedici in eine Parklücke beim Taxistand steuert, von innen die Beifahrertür öffnet und ruft: "Wir müssen an den Stadtrand." Er lenkt das Auto eine halbe Stunde durch den dichter werdenden Verkehr, biegt in ein Neubaugebiet ab, parkt zwischen den ersten fertigen Einheiten der Oaza Wilanów, 456 Eigentumswohnungen; Glas, Holz, akkurater Rasen, Tiefgarage, Basketballplatz, Laufbahn. Alles umzäunt und bewacht. Gebaut als Statussymbol der neuen polnischen Mittelschicht.

Und: gebaut mithilfe von Nordkoreanern, sagt Levi.

Neulich noch hat er hier welche gesehen. Er zeigt Fotos davon, hat alle seine Funde dokumentiert. Levi eilt um Bauzäune und Sandhaufen, findet einen Arbeiter, der Putz ausbessert. "Wir suchen die Nordkoreaner", sagt er. "Sind schon wieder weg. Waren nur für die einfachen Arbeiten da", brummt der Mann aus Rumänien. 50 Männer seien es gewesen, schmächtig, keiner von ihnen konnte Polnisch oder Russisch. Nur der Anführer. Deshalb, erzählt der Rumäne, hätten sie mit denen kaum Kontakt gehabt. Die seien morgens um sieben gekommen, hätten den ganzen Tag geschuftet und seien abends abgeholt worden. "Komische Leute."

Was für den rumänischen Bauarbeiter "komische Leute" sind, ist eine kleine Sensation. Nordkoreanische Gastarbeiter, die Devisen für ihre Heimat erarbeiten, dürfte es mitten in Europa eigentlich gar nicht geben. Denn die wohl härteste Diktatur der Welt wird von der Weltgemeinschaft offiziell geächtet, weil sie als Bedrohung für den Weltfrieden, für US-Präsident Donald Trump gar als potenzieller Kriegsherd gilt. Gerade erst wieder führte Kim der Welt die Folgen seines Schreckensregimes vor Augen: Seine Entlassung aus 17-monatiger Haft in Nordkorea überlebte der US-Student Otto Warmbier nur um wenige Tage. Es ist eine jener Taten, weswegen die Welt den Unrechtsstaat finanziell austrocknen will.

Kein Geld aus dem Ausland soll das Regime weiter stützen, dessen Atomprogramm weiter finanzieren. Nur: Wenn sein Land wirklich so abgehängt ist, wie finanziert der 33-Jährige sein Regime und seine Pläne?

Die Antwort darauf findet sich in der westlichen Welt. Gerade erst beschäftigte sich die deutsche Öffentlichkeit mit einem Hostel auf dem Gelände von Nordkoreas Botschaft in Berlin. Doch Kims Kapitalsammelstellen sind viel weiter verzweigt: auf Baustellen in Warschau, in Nähereien auf Malta, auch in Werften an der Ostseeküste. Und in nahezu jedem Land, das eine nordkoreanische Botschaft beherbergt.

Überall auf der Welt kassiert der Diktator mit einem ausgeklügelten Kick-back-System Milliarden. Die Diktatur ist da straffer organisiert als der gnadenloseste Wall-Street-Kapitalist. Sechs Milliarden Dollar dürfte der Diktator so jedes Jahr einnehmen.

Bei einer Gesamtwirtschaftsleistung von wohl 26 Milliarden Dollar ein existenzieller Zuverdienst.

Das Geheimnis des Gastarbeiterhandels

Die Gastarbeiter sind der wichtigste Teil dieses Netzwerkes - und anders als viele sonstige Geschäfte des Diktators ist Gastarbeit sogar legal. Theoretisch braucht man nur eine Arbeitserlaubnis oder ein Visum vom Staat. Dann, so teilt das polnische Außenministerium mit, gälten "im Prinzip dieselben Regeln wie für Einheimische". Im Prinzip. Doch eben das, meint Nicolas Levi, der schon für mehrere NGOs zu dem Thema gearbeitet hat, geschehe nicht.

Er ist nun auf dem Weg raus aus der Stadt, will in das Dorf Piotrowice, 40 Kilometer südöstlich der Hauptstadt. Hier soll es eine Tomatenplantage geben, auf der Nordkoreaner arbeiten. Nach einer Stunde über wackelige Pisten steht Levi in einem Kaff. 50, vielleicht 60 Häuschen, in der Mehrheit grau und etwas abgewohnt. Beim Kriegsmahnmal steht eine alte Frau mit einer Rose in der Hand. Nordkoreaner, ja, die gebe es hier. Drüben bei der JTM auf der anderen Straßenseite. Auch im kleinen Einkaufsladen des Ortes kann sich die Verkäuferin, eine Dame mit rundem Gesicht, wenigen Zähnen und einem Dutt im grauen Haar, an die Asiaten erinnern. Vor allem Frauen seien es gewesen, meint sie, hätten bei ihr Chips und Wurst gekauft, aber niemals Alkohol.

Ab und an seien sie begleitet worden von Männern in schicken Anzügen.

Die Behörden wissen sehr genau, wo die Gastarbeiter sind

Levi quert die Landstraße, biegt auf eine Schotterpiste. In der Ferne glitzert es: Gewächshäuser, aneinandergereiht. Hunderte Meter lang und breit, umgeben von Zäunen und Mauern. Er fährt vor zum Tor, versucht durchzuspähen. Niemand zu sehen. Auch auf dem Parkplatz der Verwaltung: Leere. Durch ein Milchglasfenster kann man drinnen den grünen Tomaten beim Reifen zusehen, draußen brennt die Sommersonne. Er macht einen Anruf. JTM, sagt Levi dann, gebe es wohl offiziell gar nicht mehr. Aufgelöst im Februar 2017.

Wem aber gehören dann die Tomaten hier, woher kommt der frische Abfall auf dem wilden Kompost nebenan? "So ist das ganz ...

