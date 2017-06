DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Nestle will in den kommenden drei Jahren bis zu 20 Milliarden Schweizer Franken für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben. Der Rückkauf soll am 4. Juli dieses Jahres starten und bis Ende Juni 2020 abgeschlossen sein. Der Konzern stellt seine Kapitalstruktur und seine Prioritäten auf den Prüfstand, und prüft im Zuge dessen auch strategische Optionen für sein Süßwarengeschäft in den USA, einschließlich eines Verkaufs. Sollten in dem Zeitraum "größere" Akquisition getätigt werden, soll das Rückkaufprogramm entsprechend angepasst werden. Am vergangenen Wochenende war bekannt geworden, dass der Hedgefonds Third Point LLC des aktivistischen Investors Daniel Loeb sich für 3,5 Milliarden US-Dollar bei Nestle eingekauft hat. Er dürfte den Druck auf das Nestle-Management erhöhen, das Wachstum anzukurbeln. Die Nestle-Aktie hatte mit der Nachricht am Montag einen 4-prozentigen Kurssprung nach oben gemacht. ben, ein bedeutendes Investment. Der Einstieg von Third Point "dürfte bei Nestle erst einmal für frischen Wind sorgen", sagte ein Marktteilnehmer.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Weitere Termine:

10:00 DE/Deutsche Euroshop AG, HV, Hamburg

14:00 US/Monsanto Co, Ergebnis 3Q, St. Louis

Außerdem im Tagesverlauf:

- LU/Grand City Property Ltd, HV, Luxemburg

- DE/Delivery Hero AG, Ende der Zeichnungsfrist (Bekanntgabe

Ausgabepreis)

DIVIDENDENABSCHLAG

Envitec Biogas 0,60 EUR M1 Kliniken 0,30 EUR Nabaltec 0,15 EUR Pferdewetten.de 0,12 EUR Westag & Getalit Vz 1,00 EUR Westag & Getalit St 0,94 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Import-/Exportpreise Mai Importpreise PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+4,6% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+6,1% gg Vj -FR 08:45 Verbrauchervertrauen Juni PROGNOSE: 103 zuvor: 102 -EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Mai Geldmenge M3 PROGNOSE: +5,0% gg Vj zuvor: +4,9% gg Vj Drei-Monats-Rate M3 PROGNOSE: +5,1% gg Vj zuvor: +5,0% gg Vj -IT 11:00 Verbraucherpreise Juni (vorläufig) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+1,4% gg Vj -US 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine größeren Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.417,00 -0,15 Nikkei-225 20.160,19 -0,32 Schanghai-Composite 3.186,06 -0,16 DAX 12.671,02 -0,78% DAX-Future 12.592,00 -1,31% XDAX 12.598,11 -1,33% MDAX 24.898,29 -1,44% TecDAX 2.245,44 -0,97% EuroStoxx50 3.538,32 -0,66% Stoxx50 3.191,53 -0,59% Dow-Jones 21.310,66 -0,46% S&P-500-Index 2.419,38 -0,81% Nasdaq-Comp. 6.146,62 -1,61% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,26 -191

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit weiter fallenden Kursen an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler für die Sitzung am Mittwoch. "Der Gegenwind kommt von allen Seiten", sagt ein Marktteilnehmer. Er verweist auf den steigenden Euro, den Einbruch am Anleihemarkt und die neue Abwärtswelle bei den Technologiewerten. Der Euro ist mit 1,1350 Dollar auf dem höchsten Stand seit vergangenem August. "Das dürfte die Stimmung für die exportorientierten Titel weiter eintrüben", sagt der Marktteilnehmer. Daneben belastet der starke Einbruch der Anleihekurse die Stimmung für zinsreagible Titel wie die Versorger, aber auch für Wachstumsaktien mit hohem Kapitalbedarf. Die US-Technologie- und Biotech-Titel haben zu einer zweiten Abwärtswelle angesetzt.

Rückblick: Leichter - Geprägt wurde das Geschehen von kräftig steigenden Renditen an den Anleihemärkten, mithin deutlich fallenden Anleihekurse. Auslöser waren neue Aussagen von EZB-Chef Mario Draghi. "Er hat klare Hinweise auf den Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik gegeben", sagte ein Händler. Draghi hatte angedeutet, dass Inflation früher oder höher auf das anziehende Wirtschaftswachstum reagieren werde. Gesucht waren darauf vor allem Bankenaktien. Deren Index stieg um 0,8 Prozent, weil das Bankengeschäft von steigenden Renditen am Anleihemarkt profitiert. Die jüngsten Gewinner aus dem Versorger- und Technologiebereich wurden dagegen verkauft, und auch die Autos standen unter Druck nach einer Gewinnwarnung des Zulieferers Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie brach um 12,8 Prozent ein. Die Aktien anderer deutscher und europäischer Zulieferer gaben zum Teil ebenfalls deutlich nach. Ölwerte tendierten gut behauptet, hier stützte die Erholung der Ölpreise.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Die Stada-Aktie fiel um 3 Prozent, nachdem die Übernahme durch die Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven gescheitert ist. Vapiano schlossen an ihrem ersten Handelstag im Xetra-Handel mit 24 Euro, nach einem Ausgabekurs von 23 Euro. Gestartet war die Aktie mit 23,95 Euro, danach war sie vorübergehend bis auf 22,50 Euro gefallen.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR) -0,6% auf 12.598 Punkte

Die deutschen Aktien folgten im nachbörslichen Handel den US-Börsen nach unten. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten habe es dabei nicht gegeben, berichtete ein Händler.

USA / WALL STREET

Leichter - Zweifel an den geplanten Wirtschaftsreformen von US-Präsident Trump erhielten neue Nahrung, weil die Senatsabstimmung über die Gesundheitsreform verschoben wurde. Das drückte auf die Stimmung. Der überraschend gut ausgefallene Index des US-Verbrauchervertrauens verpuffte. Ohne Einfluss auf den Markt blieben Äußerungen von US-Notenbankchefin Yellen, die im wesentlichen nur frühere Aussagen wiederholte. Dank deutlich anziehender Renditen an den Amleihemärkten hielten sich Bankenwerte besser als der Markt. JP Morgan stiegen um 0,9 Prozent. Unter Druck standen Technologieaktien. Sie litten erneut unter Sorgen vor einer Überbewertung, aber auch dem gestiegenen Zinsniveau. Der Kurs der Google-Mutter Alphabet verlor 2,5 Prozent, nachdem die EU-Kommission eine überraschend hohe Rekordstrafe von 2,42 Milliarden Euro gegen die Internet-Suchmaschine Google verhängt hatte. Brüssel wirft dem US-Internetportal vor, seine Marktdominanz zu missbrauchen. General Motors verloren 0,9 Prozent nach einer gesenkten Prognose für den Branchenabsatz.

Nach den Aussagen von EZB-Präsident Draghi zur Inflationsentwicklung und zur Bereitschaft zur Anpassung der ultralockeren Geldpolitik fielen auch am US-Anleihemarkt die Notierungen deutlich. Die Rendite zehnjähriger Treasurys stieg im Gegenzug um 6 Basispunkte auf 2,20 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.13 Uhr EUR/USD 1,1352 +0,1% 1,1336 1,1290 EUR/JPY 127,34 +0,1% 127,26 126,72 EUR/CHF 1,0895 +0,1% 1,0887 1,0892 GBP/EUR 1,1291 -0,0% 1,1303 1,1318 USD/JPY 112,17 -0,1% 112,27 112,25 GBP/USD 1,2817 +0,0% 1,2813 1,2778

Der Euro legte nach den Aussagen von Mario Draghi kräftig zu. Der Euro stieg von 1,1145 Dollar auf bis zu etwa 1,1350 Dollar. Draghi hatte die Bereitschaft zur Anpassung der Geldpolitik der EZB an die anhaltende Konjunkturerholung angedeutet. Der Dollar wiederum zeigte zu anderen Währungen Stärke, getragen von Spekulationen auf möglicherweise falkenhafte Äußerungen von US-Notenbankchefin Janet Yellen. Der Greenback stieg im Tageshoch auf 112,45 Yen nach Wechselkursen um 111,32 Yen am Vortag. Nachdem Yellen im wesentlichen nur frühere Aussagen wiederholt hatte, kam der Dollar dann aber wieder etwas zurück auf gut 112,10 Yen.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,09 44,24 -0,3% -0,15 -22,5% Brent/ICE 46,59 46,65 -0,1% -0,06 -20,7%

Die Ölpreise legten ihre Volatilität zunächst ab und erholten sich etwas von den jüngsten Abgaben. Händler verwiesen zur Begründung vor allem auf den schwächeren Dollar, wogegen die übergeordneten Probleme weiter gegen eine deutliche Erholung der Notierungen sprächen. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI legte um 2 Prozent auf 44,24 Dollar zu. Für Brent ging es um 1,8 Prozent auf 46,65 Dollar nach oben. Im späten US-Geschäft gerieten die Preise unter Druck, nachdem das American Petroleum Institute (API) einen Anstieg der Öl- und Benzinvorräte in der zurückliegenden Woche gemeldet hatte. Im asiatisch dominierten Geschäft erholen sich die Preise aber wieder.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.252,30 1.247,20 +0,4% +5,10 +8,8% Silber (Spot) 16,81 16,70 +0,7% +0,11 +5,6% Platin (Spot) 920,65 921,50 -0,1% -0,85 +1,9% Kupfer-Future 2,65 2,65 +0,1% +0,00 +5,2%

Der Goldpreis, der am Vortag unter Druck geraten war, erholte sich zunächst nur leicht, trotz Unterstützung durch einen schwächeren Dollar. Die Feinunze erhöhte sich zum Settlement um 50 Cent auf 1.246,90 Dollar, nach einem Vortagestief bei 1.236 Dollar. Nachdem bekannt geworden war, dass die Abstimmung über die US-Gesundheitsreform verschoben wird, zog der Goldpreis im elektronischen Handel an auf 1.250 Dollar und profitierte etwas von seinem Ruf als sicherer Hafen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

GELDPOLITIK USA

Das Finanzsystem der USA ist nach den Worten von US-Notenbank-Chefin Janet Yellen "sicherer und gesünder" als vor der Finanzkrise 2008. Die Fed verwende aber mehr Zeit als früher darauf, potenzielle Gefahren für die Finanzstabilität auszumachen - darunter auch Bereiche, die eigentlich nicht in den Zuständigkeitsbereich der Notenbank fielen.

POLITIK USA

Die Republikaner im US-Senat haben die Abstimmung über ihren Gesundheitsplan verschoben. Die Abstimmung über den Gesetzentwurf, der das unter dem früheren Präsidenten Barack Obama eingeführte, als "Obamacare" bezeichnete Krankenversicherungssystem ersetzen soll, soll demnach nun erst nach dem Feiertag am 4. Juli stattfinden. Neben den Demokraten wird das Vorhaben auch von einigen Republikanern nicht mitgetragen: Einigen Senatoren des erzkonservativen Parteiflügels gehen die vorgesehenen Einschnitte bei der Krankenversicherung nicht weit genug.

STEUERPOLITIK DEUTSCHLAND

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Unternehmen versprochen, auch in der kommenden Wahlperiode die Steuern nicht zu erhöhen. Weder wolle sie noch einmal die Erbschaftsteuer anfassen, noch eine Vermögensteuer einführen, sagte Merkel in Berlin auf dem Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrats. Merkel erteilte auch dem SPD-Vorstoß eine Absage, den Spitzensteuersatz auf 45 Prozent zu erhöhen.

TTIP

Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Handelsminister Wilbur Ross haben sich beide deutlich für die Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein transatlantisches Freihandelsabkommen ausgesprochen.

BASF

und der Nickel- und Palladiumproduzent Norilsk Nickel wollen im Bereich Lithium-Ionen-Batterien künftig zusammenarbeiten. Demnach will BASF bis zu 400 Millionen Euro in eine Produktionsstätte für Kathodenmaterial in Europa investieren. Norilsk Nickel wiederum soll BASF aus Finnland mit Rohstoffen versorgen.

VW

Die Ratingagentur Fitch hat die Bonitätseinstufung der Volkswagen AG mit langfristig "BBB+" und kurzfristig "F2" bestätigt. Zugleich änderte Fitch den Ratingausblick auf stabil von zuvor negativ.

NORATIS

hat den den Platzierungspreis der im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien auf 18,75 Euro je Anteilsschein festgelegt. Er liegt damit am unteren Ende der zuvor genannten Spanne von 18,75 bis 22,75 Euro.

FACEBOOK

Mehr als ein Viertel aller Erdenbürger ist bei Facebook unterwegs. Die Zahl der aktiven Nutzer des Online-Netzwerks hat inzwischen die Marke von zwei Milliarden monatlich erreicht.

