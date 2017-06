Die Aktie des deutschen Sportartikelherstellers Adidas ist erneut an einem wichtigen Schlüsselpunkt im Chart angekommen. Gerade erst wurde im Mai eine solide Unterstützung bei EUR 175 nach unten durchbrochen, wodurch der bislang so robuste Aufwärtstrend in eine neutrale Phase übergegangen ist.

