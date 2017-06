Wenn man eine Aktie kauft, um sie nicht nur langfristig, sondern super langfristig halten zu wollen, sollte man besonders sorgfältig sein. Bei der Analyse sollte man sodann besonders aufmerksam auf Stärken und Schwächen, sowie Chancen und insbesondere Risiken eingehen.



Meiner Meinung nach könnte es sich allerdings bei Nestlé (WKN: A0Q4DC) um eine Aktie handeln, die eine solche besonders vielversprechende Klasse besitzt.



Die Gründe dafür, wieso das in meinen Augen so ist, erfährst du wie üblich, wenn du weiter liest.

1) Starke Marken, viele Marken

Der erste Grund für diese Klasse ist in den starken und vielzähligen Marken zu finden, die zu Nestlé gehören. Insgesamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...